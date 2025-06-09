Израильские власти вновь заявили, что считают любую попытку нарушить морскую блокаду сектора Газа «сознательной помощью ХАМАС». Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, комментируя перехват судна Madleen, направлявшегося в Газу с гуманитарным грузом.

По словам Гендельмана, операция Военно-морских сил Израиля прошла «профессионально и в полном соответствии с международным правом». Он добавил, что всем пассажирам судна будут продемонстрированы «свидетельства преступлений ХАМАС».

Судно Madleen, на борту которого находились 12 активистов, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, было отправлено из Сицилии в начале июня в рамках международной инициативы «Флотилия свободы». Организаторы ставили целью доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, находящийся под блокадой Израиля.

В ночь на 9 июня израильские силы провели перехват судна. Madleen было направлено к израильским берегам. Министерство иностранных дел Израиля заявило, что все пассажиры находятся в безопасности и будут возвращены в свои страны. Ведомство также назвало миссию «яхтой для селфи» и обвинило участников в «стремлении к саморекламе».

В то же время коалиция «Флотилии свободы» сообщила, что судно подверглось «нападению в международных водах». В телеграм-канале движения были опубликованы видео, где активисты утверждали, что судно окружили беспилотники, распылившие белое раздражающее вещество. Активистка Хуваида Арраф заявила, что действия Израиля противоречат постановлению Международного суда, который требует беспрепятственного допуска гуманитарной помощи в Газу.

Коалиция «Флотилия свободы» была создана в 2010 году и объединяет организации, выступающие против блокады сектора Газа и в поддержку палестинского народа.