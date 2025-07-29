Тель-Авив уже не раз сталкивался с обвинениями в геноциде, но внутри страны — впервые. Две ведущие израильские правозащитные организации обвинили государство Израиль в систематичном истреблении палестинцев в Газе. На пресс-конференции в Иерусалиме B’Tselem и «Врачи за права человека — Израиль» заявили, что Тель-Авив ведет «согласованные и преднамеренные действия по разрушению палестинского общества в секторе Газа».

«Мы даже представить не могли, что когда-либо напишем такой отчет, — заявила директор B’Tselem Юли Новак. — Жители Газы изгнаны, разбомблены, голодают. У них отняли человечность и все права».

Организация «Врачи за права человека» сосредоточилась на разрушении системы здравоохранения. В заявлении говорится, что действия Израиля «уничтожили медицинскую инфраструктуру Газы расчетливо и систематически».

Израиль категорически отвергает обвинения в геноциде, включая дело, возбужденное ЮАР в Международном суде в Гааге. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал их «возмутительными». Представитель правительства Давид Менсер назвал обвинения правозащитников «необоснованными»: «Геноцид требует намерения. Разве страна, доставившая 1,9 млн тонн гуманитарной помощи, хотела бы уничтожить население?»

Армия Израиля также отвергла доклады и заявила, что соблюдает международное право и предпринимает «беспрецедентные меры» для защиты гражданского населения, обвиняя ХАМАС в использовании мирных жителей как «живого щита».

Тем не менее, цифры продолжают расти. По данным палестинских властей, с начала войны в октябре 2023 года израильская операция унесла жизни почти 60 тыс. человек, большинство из которых — мирные жители. Почти все население — более двух миллионов — было вынуждено покинуть свои дома, а большая часть Газы превращена в руины.

Свидетельства гуманитарной катастрофы в Газе становятся все более заметны даже в израильском медиапространстве, ранее сосредоточенном на судьбе заложников. Журналист The Seventh Eye Орен Персико отметил, что фотографии истощенных детей «начали вызывать реакцию — пусть и слабую».

«Это медленный процесс. Но трещины появляются», — сказал он. В то же время он не ожидает, что обвинения в геноциде вызовут серьезный поворот в общественном мнении: «Типичная реакция — «а что вы хотите от нас? Это все ХАМАС, если бы они просто сложили оружие и вернули пленных, все давно бы закончилось».

Некоторые голоса в обществе, однако, выразили сострадание. Учительница из Иерусалима Кармелла, чьи бабушка и дедушка пережили Холокост, сказала корреспонденту Reuters: «Мне тяжело, как израильтянке и еврейке, видеть эти кадры и не чувствовать ужаса и сострадания».

Председатель мемориала Яд Вашем Дани Даян в редакционной статье призвал не закрывать глаза на страдания: «Есть множество мужчин, женщин и детей, не связанных с терроризмом, которые переживают разрушение и утрату. Их боль реальна, и наша моральная традиция не позволяет нам от нее отказываться».