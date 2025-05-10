ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Китай и США ищут выход из торговой войны
В Женеве стартовали переговоры США и Китая о снижении торгового противостояния, начатого Дональдом Трампом
Китай и США ищут выход из торговой войны
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер жестикулирует во время беседы с вице-премьером Китая Лю Хэ и министром финансов Стивеном Мнучином / Reuters
10 мая 2025 г.

В Женеве начались переговоры высокого уровня между делегациями США и Китая, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Американскую сторону возглавляет министр финансов Скотт Бессент. Китайскую делегацию представляет Хэ Лифэн. Место встречи держится в секрете. Представители обеих сторон общаются с прессой на условиях анонимности.

Эксперты не ожидают прорывных результатов. Однако они надеются на частичное снижение пошлин, что могло бы смягчить последствия торговой войны для глобальной экономики и поддержать финансовые рынки.

В апреле президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайский импорт до 145 процентов. В ответ Китай ввел ответные пошлины в размере 125 процентов на американские товары. Это фактически приостановило двустороннюю торговлю, объем которой в прошлом году превышал 660 млрд долларов.

Перед началом переговоров Трамп допустил возможность уступки. В своей социальной сети Truth он намекнул, что пошлины могут быть снижены до 80 процентов.

По данным за прошлый год, дефицит торгового баланса США с Китаем составил 263 млрд долларов.

Тем временем, Федеральная резервная система США объявила о сохранении базовой процентной ставки на уровне 4,25–4,5%.

Решение было принято на фоне усиления рисков инфляции и безработицы, которые, по мнению экспертов, связаны с новым тарифным планом Трампа. Хотя в официальном заявлении ФРС напрямую не упоминает тарифы, в документе указывается, что торговая нестабильность повлияла на экономические данные, используемые при выработке политики.

По оценке ФРС, несмотря на продолжающийся рост экономической активности и «устойчивые» условия на рынке труда, инфляция остается «несколько повышенной». Также выросли риски дальнейшего роста цен и безработицы.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us