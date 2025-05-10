В Женеве начались переговоры высокого уровня между делегациями США и Китая, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Американскую сторону возглавляет министр финансов Скотт Бессент. Китайскую делегацию представляет Хэ Лифэн. Место встречи держится в секрете. Представители обеих сторон общаются с прессой на условиях анонимности.

Эксперты не ожидают прорывных результатов. Однако они надеются на частичное снижение пошлин, что могло бы смягчить последствия торговой войны для глобальной экономики и поддержать финансовые рынки.

В апреле президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайский импорт до 145 процентов. В ответ Китай ввел ответные пошлины в размере 125 процентов на американские товары. Это фактически приостановило двустороннюю торговлю, объем которой в прошлом году превышал 660 млрд долларов.

Перед началом переговоров Трамп допустил возможность уступки. В своей социальной сети Truth он намекнул, что пошлины могут быть снижены до 80 процентов.

По данным за прошлый год, дефицит торгового баланса США с Китаем составил 263 млрд долларов.

Тем временем, Федеральная резервная система США объявила о сохранении базовой процентной ставки на уровне 4,25–4,5%.

Решение было принято на фоне усиления рисков инфляции и безработицы, которые, по мнению экспертов, связаны с новым тарифным планом Трампа. Хотя в официальном заявлении ФРС напрямую не упоминает тарифы, в документе указывается, что торговая нестабильность повлияла на экономические данные, используемые при выработке политики.

По оценке ФРС, несмотря на продолжающийся рост экономической активности и «устойчивые» условия на рынке труда, инфляция остается «несколько повышенной». Также выросли риски дальнейшего роста цен и безработицы.