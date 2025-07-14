ВОЙНА В ГАЗЕ
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Бывший лидер Израиля против «концлагеря» в Рафахе
Экс-премьер еврейского государства назвал план Нетаньяху «концлагерем», выразил стыд за преступления в Газе и призвал к международному давлению на еврейское государство
Бывший лидер Израиля против «концлагеря» в Рафахе
Уходящий в отставку премьер-министр Эхуд Ольмерт (справа) сидит с новым премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, среда, 1 апреля 2009 года / AP
14 июля 2025 г.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт резко раскритиковал план правительства по созданию так называемого «гуманитарного города» в Рафахе, назвав его «концентрационным лагерем».

«Это концлагерь. Мне очень жаль», — заявил 79-летний политик в интервью The Guardian, комментируя предложение министра обороны Исраэля Каца о принудительном содержании 600 тысяч палестинцев в ограниченной зоне на юге сектора Газа с последующим изгнанием туда всего населения эксклава.

По словам Ольмерта, такой план равносилен «этнической чистке», поскольку его цель — не защита палестинцев, а их депортация. «Когда они строят лагерь, чтобы «очистить» более половины Газы, то неизбежно приходишь к пониманию стратегии: речь не о спасении [палестинцев]. Их хотят депортировать, вытеснить и выбросить за борт. По крайней мере, я не вижу другого объяснения», — подчеркнул он.

Ольмерт выразил стыд и боль за действия правительства, которые, по его мнению, являются военными преступлениями. «Я изначально поддерживал войну... [...] но теперь я стыжусь и раздавлен», — сказал он, обвиняя власти в попустительстве действиям, приводящим к гибели множества непричастных людей.

Он также отметил, что израильские командиры «закрывали глаза» на операции, ведущие к массовым жертвам среди гражданского населения. «Вот почему я не могу не обвинять это правительство в ответственности за военные преступления», — добавил экс-премьер.

Комментируя насилие израильских поселенцев в оккупированном палестинском Западном берегу, Ольмерт назвал его «непростительным» и «неприемлемым».

«Это организованные, срежиссированные действия, проводимые с крайней жестокостью и преступностью большой группой», — заявил он, утверждая, что подобные акции невозможны без поддержки и защиты властей на оккупированных территориях.

По его словам, экстремистские фигуры в израильском кабинете, поддерживающие насилие и расширение поселений, представляют большую угрозу для безопасности Израиля, чем внешние враги. «Эти люди — враги изнутри», — подчеркнул он.

Ольмерт также выразил обеспокоенность ростом антиизраильских настроений в мире, особенно в США, отвергая попытки объяснить это антисемитизмом: «Я не думаю, что они только антисемиты. Многие настроены против Израиля из-за того, что видят по телевизору и в социальных сетях. Это болезненная, но нормальная реакция людей, которые говорят: «Эй, вы перешли все возможные границы».

Бывший глава правительства призвал к усилению международного давления на Израиль из-за отсутствия серьезной внутренней оппозиции и раскритиковал израильские СМИ за недостаточное освещение насилия против палестинцев. «Что я могу сделать, кроме как признать эти злодеяния, критиковать их и показать международной общественности, что в Израиле есть и другие голоса?» — заключил он.

Стоит отметить, что в начале своей политической карьеры Ольмерт активно поддерживал расширение еврейских поселений в оккупированном секторе Газа и на Западном берегу. Однако в 2000-х он изменил взгляды, остановившись на необходимости создания двух государств — Израиля и Палестины.

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