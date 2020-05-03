Руководство Таджикистана на днях официально запретило своим гражданам использовать славянские суффиксы -ов, -ова, -ев, -ева в фамилиях и -овна, -евна, -ович, -евич - в отчествах. Новое правило будет действовать для тех, кто получает удостоверяющие личность документы впервые или решит поменять фамилию. При этом нововведение не коснется представителей национальных меньшинств. В правительстве объяснили: данные меры приняты для того, чтобы укрепить национальное самосознание граждан и защитить культурную идентичность.

Процесс возвращения к истокам в стране начался задолго до принятия соответствующего решения властями. Еще в 2007 году президент Эмомали Рахмон (ранее – Рахмонов) укоротил свою фамилию, призвав соотечественников сделать то же самое. Многие граждане тогда последовали его примеру, добавив суффиксы -зода, -ён, -пур, -духт к своим фамилиям.

Таджикистан - не первая страна на территории бывшего СССР, которая решила искоренить «фамильное» наследие, оставленное советскими властями. Хотя политика русификации Центральной Азии началась еще в конце XIX века, до внедрения чуждых местным языкам суфиксов тогда не дошло.

От русских -ов или -ев отказываются также граждане соседних государств. К примеру, в 2017 году более 30 тысяч жителей Кыргызстана изменили свои фамилии, предпочтя славянским морфологическим формам традиционные тюркские окончания -уулу, -кызы и -тегин.

Однако среди таджикских и киргизских мигрантов, работающих в России наблюдается прямо противоположная тенденция. Часто они предпочитают использовать русифицированные фамилии, чтобы не столкнуться с различными проблемами со стороны российской полиции и работодателей.

О фамилиях на -ов и -ев задумались даже в самом близком к России Казахстане. Бывший мэр Алматы Бауыржан Байбек - один из первых, кто изменил свои отчество и фамилию, убрав из них суффиксы -вич и -ов еще в 1991 году после обретения республикой независимости.

Тенденция сохраняется среди местного населения до сих пор, хотя каких-то официальных предписаний на сей счет нет. Гражданский активист и лидер экологического движения «Антигептил» Улан Шамшет называет это «возвращением к своим истокам и избавлением от навязанного русского наследия».

«Наших отцов и дедов вынудили отказаться от нашей национальной формы имени с окончанием -улы/-кызы (тюрк. «сын»/ «дочь»). Это была целенаправленная российская политика, чтобы мы стали частью русского мира», - подчеркнул он в интервью местным СМИ.

«Фамильный» вопрос стоит довольно остро и за пределами Центральной Азии. Например, в Украине неоднократно обсуждались возможности видоизменения некоторых русифицированных фамилий, пока в 2019 году правила «Украинского правописания» в новой редакции не были официально утверждены правительством страны. В документе говорится, что фамилии с окончанием на -ой необходимо будет писать через -ий, а в тех, которые заканчиваются на -ский, -цкий, появится мягкий знак. Например, фамилии «Донской» и «Трубецкой» будут писаться как «Донський» и «Трубецький». Исключение составила только одна фамилия - «Толстой». Видимо, такова дань уважения великому русскому писателю.

Кроме того, на сайте бывшего президента Украины Петра Порошенко создавались петиции с требованиями писать Иваненко вместо Иванов, Кузьнеценко вместо Кузнецов и другие фамилии по аналогии. Авторы инициативы говорили, что такие изменения способствовали бы «дальнейшей декоммунизации» страны.

В Азербайджане власти наложили запрет не только на русифицированные фамилии, но и на русские имена вроде Марии или Дмитрия, хотя этимологически они имеют другое происхождение. По мнению работавшей над инициативой комиссии, все это ассоциируется с бывшим СССР.

При этом азербайджанские фамилии довольно долгое время сохраняли славянские суффиксы -ов и –ев. Однако многие жители страны поменяли и продолжают их менять на -ли (от турецкого - «с») или -заде (от персидского - «сын такого-то»). Закон об изменении фамилий в Азербайджане рассматривался еще в 1993 году, но конкретные действия были приняты только в 2013-м.

Чиновники и общественники стран, озабоченных «фамильными» реформами, призывают не усматривать в предпринимаемых мерах какого-то антироссийского или, тем более, антирусского подтекста. Там уже почти треть века говорят, скорее, о перегибах советской национальной политики и необходимости их исправления. Ведь даже в СССР многим другим республикам – Грузии, Армении, Литве, Латвии, Эстонии – никто не запрещал использовать свои окончания и суффиксы.