На российские экраны уже вышло несколько серий картины. Нужно признать, что актерский состав довольно сильный. В главных ролях играют Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Евгений Морозов и другие звезды российского кинематографа. Но несмотря на профессиональную игру актеров, сериал вызвал бурную неоднозначную реакцию в соцсетях, вплоть до негодования, возмущений и оскорбленного национального чувства.

Критикующие массы разделились на два лагеря – те, которые увидели в картине антисоветизм и искажение славной для многих исторической эпохи, и те, которые осудили создателей фильма за то, что татарский народ и быт показаны в неприглядном свете.

Сюжетная линия довольна простая, события развиваются предсказуемо. Татарская крестьянка Зулейха живет в глухой деревне с жестоким мужем и деспотичной свекровью. Зимой 1930-го года семья подвергается раскулачиванию: мужа расстреляли, пожилую женщину оставляют одну умирать, а Зулейху отправляют в ссылку в Сибирь. Вскоре она узнает, что беременна, и у нее рождается сын. Параллельно развивается любовная линия: на каторге у нее завязываются отношения с офицером НКВД, который убил ее мужа.

Поклонники книги сразу в один голос заявили, что режиссеры сериала опустили много важных деталей и сцен из первой главы произведения, отображающих жизнь Зулейхи в доме с мужем и свекровью. Героине приходится вставать рано утром, выполнять тяжелую физическую работу наравне с мужчинами, а в ответ - выносить побои нелюбимого супруга и ненависть свекрови. Как заметил один из критиков в интернете, «жизнь ее такова, что любой ГУЛАГ должен восприниматься после этого пионерским лагерем».

Эти моменты нельзя игнорировать, поскольку они помогают лучше понять реалии, в которых мы впервые встречаемся с главным персонажем, и развитие его характера. Поэтому сюжет показался компетентным зрителям «скомканным».

Однако самые бурные дискуссии вокруг книги и сериала касаются скорее идеологического, а не художественного аспекта. Автора подвергли критике за героизацию офицера НКВД. Многие охарактеризовали роман и его экранизацию «попыткой манипулировать и спекулировать темой несчастной татарской женщины и религии».

Чулпан Хаматова, сыгравшая Зулейху, призналась, что «получает много проклятий в связи с выходом фильма».

Была еще одна такая волна, достаточно серьезная. Я не могу сказать, что я к ней очень уж спокойно отношусь. Нет, конечно, это задевает. Ну вот, например, в Татарстане критиковали роман за то, что это такое «очернение татарской женщины», это такая «бомба, заложенная под национальное самосознание. - Чулпан Хаматова, актриса

Многие критики единогласно сошлись во мнении, что быт и традиции татарского народа показаны в фильме неубедительно и даже с большими погрешностями. Подробно описанные в книге народные поверья, особенности национальной одежды и устройства быта, например, так и не попали на экран. Картина не отображает аутентичность эпохи и татарскую культуру. Зрителю не хватило атмосферы.

В сети уже появилось много комментариев по поводу свекрови Упырихи, которая позволила своим детям умереть с голоду («Что, женщина-татарка хуже зверя какого-то? Какое оскорбление нашим матерям!»), обстановки дома («Дом татар — это хлев? Где вышитые скатерти, занавески, подушки, самовар?»), сцены убийства коровы («Татарин-мусульманин без молитвы даже курицу не зарежет») и другие.

Сильное возмущение вызвали и откровенные сцены, показ которых противоречит традиционной морали и исламу. Так, в первой серии есть эпизод, в котором муж Зулейхи избивает и насилует ее в бане. Весь процесс показан довольно натуралистично, что, по мнению многих зрителей, не несет никакой смысловой нагрузки.

В картине имеется еще одна постельная сцена, которая по сценарию проходит в мечети, куда привезли раскулаченных крестьян вместе с Зулейхой. Свое неодобрение по этому поводу выразил у себя в инстаграм-канале даже муфтий Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин. Он рассказал, что после выхода сериала к нему стали обращаться верующие с вопросом, действительно ли съемки постельной сцены прошли в мечети. Оказалось, что сцена была сделана в съемочном павильоне, а затем вмонтирована в сериал.

«Сам я однозначно считаю, что показ откровенных сцен по ТВ и не только – это аморально и омерзительно», - подчеркнул муфтий Самигуллин.

По его словам, неприличная сцена призвана нам напомнить о чудовищной политике воинствующего безбожия в недавней истории нашей страны.

По сценарию съемки этого эпизода проходили в мечети в селе Мачкара Кукморского района. Сейчас эта мечеть недействующая и является объектом культурного наследия. До и во время съемок строго контролировался вопрос использования здания.

Известный татарский общественный деятель и историк Фаузия Байрамова тоже не воздержалась от негодования и раскритиковала экранизацию романа «Зулейха открывает глаза», даже назвав его заговором против татарского народа и унижением всей нации.

Какой же грязный фильм сняли о татарах на деньги Татарстана! Под предлогом возвеличивания Зулейхи, они унизили и растоптали целую нацию. Ни Вахши Муртаза, ни его мать не являются воплощением собирательного образа татар. Самые плохие, самые грязные и самые злые. - Фаузия Байрамова, общественный деятель и историк

Роман «Зулейха открывает глаза» вышел в 2015 году и буквально сразу же стал литературной сенсацией. Книга получила несколько престижных премий и была переведена на 30 языков мира, включая эстонский, китайский и фарси.

Автор признается, что ожидала, что экранизация, так же как когда-то и само ее произведение, может кому-то не понравиться. Роман после своего выхода вызвал неоднозначную реакцию, особенно в Татарстане. Теперь пришла очередь сериала по его мотивам.

Тем временем, с ростом зрительской аудитории сериала растет спрос на книгу, а от автора уже ждут нового романа на малоизвестную широкой публике тематику.