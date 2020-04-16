КУЛЬТУРА
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«Унизили целую нацию»: за что критикуют сериал «Зулейха открывает глаза»
Премьеру сериала, снятого по мотивам нашумевшего романа татарской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» поклонники ждали два года.  Однако фильм не только не оправдал ожиданий многих - с первого же эпизода он попал под огонь критики.
«Унизили целую нацию»: за что критикуют сериал «Зулейха открывает глаза»
Экранизация одноименного романа татарской писательницы Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" получила неоднозначные отзывы в соцсетях / Others
16 апреля 2020 г.

На российские экраны уже вышло несколько серий картины. Нужно признать, что актерский состав довольно сильный. В главных ролях играют Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Евгений Морозов и другие звезды российского кинематографа. Но несмотря на профессиональную игру актеров, сериал вызвал бурную неоднозначную реакцию в соцсетях, вплоть до негодования, возмущений и оскорбленного национального чувства.

Критикующие массы разделились на два лагеря – те, которые увидели в картине антисоветизм и искажение славной для многих исторической эпохи, и те, которые осудили создателей фильма за то, что татарский народ и быт показаны в неприглядном свете.

Сюжетная линия довольна простая, события развиваются предсказуемо. Татарская крестьянка Зулейха живет в глухой деревне с жестоким мужем и деспотичной свекровью. Зимой 1930-го года семья подвергается раскулачиванию: мужа расстреляли, пожилую женщину оставляют одну умирать, а Зулейху отправляют в ссылку в Сибирь. Вскоре она узнает, что беременна, и у нее рождается сын. Параллельно развивается любовная линия: на каторге у нее завязываются отношения с офицером НКВД, который убил ее мужа.

Поклонники книги сразу в один голос заявили, что режиссеры сериала опустили много важных деталей и сцен из первой главы произведения, отображающих жизнь Зулейхи в доме с мужем и свекровью. Героине приходится вставать рано утром, выполнять тяжелую физическую работу наравне с мужчинами, а в ответ - выносить побои нелюбимого супруга и ненависть свекрови. Как заметил один из критиков в интернете, «жизнь ее такова, что любой ГУЛАГ должен восприниматься после этого пионерским лагерем».

Эти моменты нельзя игнорировать, поскольку они помогают лучше понять реалии, в которых мы впервые встречаемся с главным персонажем, и развитие его характера. Поэтому сюжет показался компетентным зрителям «скомканным».

Однако самые бурные дискуссии вокруг книги и сериала касаются скорее идеологического, а не художественного аспекта. Автора подвергли критике за героизацию офицера НКВД. Многие охарактеризовали роман и его экранизацию «попыткой манипулировать и спекулировать темой несчастной татарской женщины и религии».

Чулпан Хаматова, сыгравшая Зулейху, призналась, что «получает много проклятий в связи с выходом фильма».

Была еще одна такая волна, достаточно серьезная. Я не могу сказать, что я к ней очень уж спокойно отношусь. Нет, конечно, это задевает. Ну вот, например, в Татарстане критиковали роман за то, что это такое «очернение татарской женщины», это такая «бомба, заложенная под национальное самосознание.

- Чулпан Хаматова, актриса

Многие критики единогласно сошлись во мнении, что быт и традиции татарского народа показаны в фильме неубедительно и даже с большими погрешностями. Подробно описанные в книге народные поверья, особенности национальной одежды и устройства быта, например, так и не попали на экран. Картина не отображает аутентичность эпохи и татарскую культуру. Зрителю не хватило атмосферы.

В сети уже появилось много комментариев по поводу свекрови Упырихи, которая позволила своим детям умереть с голоду («Что, женщина-татарка хуже зверя какого-то? Какое оскорбление нашим матерям!»), обстановки дома («Дом татар — это хлев? Где вышитые скатерти, занавески, подушки, самовар?»), сцены убийства коровы («Татарин-мусульманин без молитвы даже курицу не зарежет») и другие.

Сильное возмущение вызвали и откровенные сцены, показ которых противоречит традиционной морали и исламу. Так, в первой серии есть эпизод, в котором муж Зулейхи избивает и насилует ее в бане. Весь процесс показан довольно натуралистично, что, по мнению многих зрителей, не несет никакой смысловой нагрузки.

В картине имеется еще одна постельная сцена, которая по сценарию проходит в мечети, куда привезли раскулаченных крестьян вместе с Зулейхой. Свое неодобрение по этому поводу выразил у себя в инстаграм-канале даже муфтий Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин. Он рассказал, что после выхода сериала к нему стали обращаться верующие с вопросом, действительно ли съемки постельной сцены прошли в мечети. Оказалось, что сцена была сделана в съемочном павильоне, а затем вмонтирована в сериал.

«Сам я однозначно считаю, что показ откровенных сцен по ТВ и не только – это аморально и омерзительно», - подчеркнул муфтий Самигуллин.

По его словам, неприличная сцена призвана нам напомнить о чудовищной политике воинствующего безбожия в недавней истории нашей страны.

По сценарию съемки этого эпизода проходили в мечети в селе Мачкара Кукморского района. Сейчас эта мечеть недействующая и является объектом культурного наследия. До и во время съемок строго контролировался вопрос использования здания.

Известный татарский общественный деятель и историк Фаузия Байрамова тоже не воздержалась от негодования и раскритиковала экранизацию романа «Зулейха открывает глаза», даже назвав его заговором против татарского народа и унижением всей нации.

Какой же грязный фильм сняли о татарах на деньги Татарстана! Под предлогом возвеличивания Зулейхи, они унизили и растоптали целую нацию. Ни Вахши Муртаза, ни его мать не являются воплощением собирательного образа татар. Самые плохие, самые грязные и самые злые.

- Фаузия Байрамова, общественный деятель и историк

Роман «Зулейха открывает глаза» вышел в 2015 году и буквально сразу же стал литературной сенсацией. Книга получила несколько престижных премий и была переведена на 30 языков мира, включая эстонский, китайский и фарси.

Автор признается, что ожидала, что экранизация, так же как когда-то и само ее произведение, может кому-то не понравиться. Роман после своего выхода вызвал неоднозначную реакцию, особенно в Татарстане. Теперь пришла очередь сериала по его мотивам.

Тем временем, с ростом зрительской аудитории сериала растет спрос на книгу, а от автора уже ждут нового романа на малоизвестную широкой публике тематику.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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