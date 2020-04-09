Психологи едины во мнении, что оторванность от общества, отсутствие работы и ограниченность возможностей часто вызывают депрессии и тяжелый стресс. Последние, в свою очередь, могут даже побудить человека к домашнему насилию и другим криминальным действиям вплоть до убийств.

Так, например, в России во время карантина житель Рязанской области застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома. Причиной этому послужил обычный словесный конфликт. Перед совершением преступления убийца попросил молодых людей не разговаривать громко на улице. В другом российском городе, в Пензе, была предотвращена попытка убийства в ходе драки между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде, закрытом на карантин из-за коронавируса.

Режим самоизоляции приводит к летальным исходам не только в России. В Великобритании, например, 69-летний житель города Кумбран был обвинен в убийстве собственной жены на пятый день после того, как местные власти объявили о введении карантина из-за вспышки коронавируса. В ходе следствия выяснилось, что муж и жена жили дружно и были преданы друг другу. Поводом для совершения тяжкого преступления стал стресс на фоне карантина.

Коронавирус с его последствиями спровоцировал множество социальных проблем по всему миру. Во-первых, как показывает статистика разных стран, резко возросло число случаев домашнего насилия.Во-вторых, люди, находясь в нестабильном психическом состоянии, представляют угрозу не только для семьи и общества, но и для самих себя. Например, в Украине и России уже зафиксировано несколько случаев самоубийств. При этом мысли о суициде приходят не только взрослым, оказавшимся в тупиковой ситуации. Незащищёнными от таких последствий могут оказаться и дети.

В Кыргызстане после введения карантина участились случаи суицида среди подростков.

По сообщениям МВД республики, в период с 18 по 28 марта, когда школы региона закрыли в связи со вспышкой коронавируса, зарегистрировано семь детских суицидов. Погибшим было от 12 до 16 лет. Четверо детей выросли в неполноценной семье, где нет одного из родителей, другие находились на воспитании у родственников.

Как отмечают психологи, причинами самоубийства является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций, а также нарушения взаимодействия личности с ее ближайшим окружением. Судя по происходящему, карантинные условия только обостряют эти факторы.

В-третьих, жесткие меры, вынуждающие людей ограничивать социальные связи, приводят к алкоголизму. В прошлом месяце британский научный журнал The Lancet опубликовал анализ, в котором рассматривались последствия вспышки пневмонии в 2003 году для более чем 500 работников в одной из больниц Пекина. Люди, которые находились на карантине или работали в условиях риска, даже спустя несколько лет, продолжали злоупотреблять алкоголем. К слову, в России после введения карантина резко увеличился спрос на алкогольную продукцию - на 30-40%.

В последнее время появилась еще одна печальная тенденция: карантин стал катализатором разводов. Из-за эпидемии некоторым парам, которые не привыкли проводить много времени вместе, пришлось оставаться наедине друг с другом больше месяца. Это выявило скрытые проблемы в отношениях. Например, в Китае, как только вспышка коронавируса пошла на убыль, возобновили работу отделения ЗАГС. Но не для заключения браков, а для их расторжения. Эксперты считают, что аналогичный сценарий может развиться и в других странах после отмены карантина.

Кому на карантине жить хорошо

Несмотря на негативные последствия у карантина есть и обратная сторона: не все подвергаются стрессам и пускаются во все тяжкие.

В некоторых странах по официальным сообщениям местных властей сократилось число уличных преступлений и правонарушений. Так, например, во Франции в феврале по сравнению с тем же периодом прошлого года показатели уровня криминала снизились в среднем на 45%. В Украине количество разбоев, краж и грабежей уменьшилось на треть, а в Алматы в Казахстане во время карантина преступность сократилась на 25%.

Многие люди, пережидая карантин дома, отнеслись к нему с юмором. Социальные сети буквально взрываются от количества опубликованных видеороликов, в которых люди демонстрируют свои «уникальные» навыки. Уровень креативности идей часто доходит до абсурда: некоторые показывают, как вынимают семена из клубники или считают крупинки сахара, другие проводят хирургические операции мандаринам, открывают бутылки вина пальцами ноги, разговаривают с домашними питомцами. Есть даже целые тематические флешмобы, в которых участвуют тысячи людей из разных стран.

Много возможностей открылось и для людей творческой профессии. Например, фотограф из Литвы Адас Василяускас на время самоизоляции остался без работы, но одна его идея превратилась в целый проект, набравший популярность в соцсетях. С помощью беспилотника, который фотограф использует для съемок свадеб, он сделал целую серию снимков своих соседей через балконы и окна их квартир. По словам автора фотографий, это отличный способ запечатлеть людей во время карантина, не контактируя с ними. Вначале Адас фотографировал только семьи своих друзей, но увидев его творчество в интернете, многие незнакомые люди тоже захотели, чтобы он снял их будни в самоизоляции.

Необходимость находиться дома - не повод унывать от безделья или впадать в депрессию. Карантин открыл безграничные возможности в плане образования и саморазвития.

Можно посетить онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира, погулять по интересным местам, вроде Белого Дома в США или Букингемского дворца, при помощи виртуальных экскурсий от Google, посмотреть трансляции опер, балетов и театральных постановок.

Многие онлайн-кинотеатры предоставили бесплатный доступ к своему контенту. Известные образовательные платформы, такие как Coursera и Udemy, предлагают курсы по астрономии, графическому дизайну, запуску стартапов и многие другие совершенно бесплатно или с большими скидками.

Карантин сделал еще одно благородное дело: люди начали активно организовывать акции взаимопомощи, в частности, для неимущих семей и одиноких пожилых людей, которые в условиях самоизоляции не имеют возможности выйти на улицу. Волонтеры ходят за покупками в продуктовые магазины и аптеки, а также помогают в быту. Были даже случаи анонимной помощи, когда люди находили у порога конверты с деньгами, наборы еды и сумки с продуктами.