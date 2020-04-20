Ибн Сина – выдающийся мусульманский интеллектуал, отец современной медицины. Он накопил большой опыт во многих направлениях - от медицины и астрономии до математики и теологии. На Западе он известен как Авиценна. Ибн Сина, будучи крупным ученым, сыграл потрясающую роль в борьбе с опаснейшими инфекциями еще тысячу лет назад.

В то время, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, первое, что сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для предотвращения распространения инфекций, - начала настаивать на применении метода карантина, который был изобретен Ибн Синой с целью бороться со вспышками передачи болезней от человека человеку.

В своем шедевре «Канон врачебной науки», который увидел свет в 1025 году, Ибн Сина утверждал, что 40-дневный карантин необходим для ослабления распространения инфекционных заболеваний.

В последующие годы и вплоть до сегодняшнего дня «Канон вречебной науки» Ибн Сины стал фундаментом для современной медицины. Почти 600 лет медицинское сообщество по всему миру использовало эту книгу в качестве учебника. Мусульманин-эрудит вдохновлял средневековых и современных ученых. В разные эпохи его называли по-разному: «Гален ислама», «Принц и Глава всех врачей», «Второй учитель» (после Аристотеля) и «Арабский Аристотель».

Предполагают, что Ибн Сина написал 450 книг, однако, только 240 из них дошли до наших дней. Не менее 40 рукописей были посвящены медицине. Следующей книгой после «Канона врачебной науки» была «Книга об исцелении». Она считается крупнейшей энциклопедией, написанной за всю историю человечества, - magnum opus (с лат. выдающееся произведение) о науке, религии и философии.

Ибн Сина был первым, кто обнаружил, что болезни вызывают микробы, а также объяснил причины и процессы возникновения у людей желтухи и серьезных бактериальных инфекций, таких как сибирская язва. Он использовал технику седации (искусственная кома) при лечении некоторых опасных для жизни заболеваний внутренних органов. Ученый также изобрел метод диагностики сахарного диабета путем измерения уровня сахара в моче. Несмотря на свои впечатляющие целительные способности, многие историки говорят, что он никогда не брал денег за свои медицинские услуги.

Биография

Абу Али Хусейн ибн Сина родился в одной из деревень на территории современного Узбекистана летом 980 года. Он вырос в благополучной семье. Его отец был известным человеком - губернатором и ученым в регионе. Ибн Сина получил достаточно обширное образование в области науки и философии. Юноша был известен своей поразительной памятью и интеллектом.

В возрасте 10 лет он выучил наизусть Священный Коран. Вскоре он взялся за труды Аристотеля и погрузился глубоко в философию. Несмотря на то, что Ибн Сина согласился с открытием Аристотелем атомов, он обнаружил в этом серьезный недостаток. Ибн Сина утверждал, что атом не может быть статичным, а может разделятся на множество субатомов до такой степени, что просто перестанет существовать. Его глубокие познания математики помогли ему опровергнуть атомную теорию Аристотеля.

В 16 лет Ибн Сина начал заниматься медициной и через два года стал врачом. По его утверждению, хорошее знание математики достаточно, чтобы постичь медицину.

Он внес значительный вклад в исследования таких областей, как система кровообращения и микроциркуляция. Разделив их, Ибн Сина пришел к выводу, что микробы являются основными носителями болезней. Спустя 1000 лет это послужило основой для теории микробов Луи Пастера.

Книга «Канон врачебной науки» сыграла большую роль во время Золотого века ислама. Это был период культурного, экономического и научного развития между VIII и XIV веками. Ученые, которые стали известными в то время, сделали важные научные открытия и принесли большую пользу современному научному сообществу.

Почти 50 лет спустя, «Книга об исцелении» стала доступна в Европе. Она была частично переведена на латинский язык под названием Sufficientia (с лат. достаточность). Достижения в области психологии и теория познания Ибн Сины повлияли на труды выдающихся представителей Запада, таких как: Гийом Овернский, епископа Парижа, и Альберт Великий, а его метафизика – на Фому Аквинского.

С другой стороны, будучи правоверным мусульманином, он стремился совместить рациональную философию с исламским богословием. Основной целью Ибн Сины было доказать существование Аллаха (Бога) и создания Вселенной с научной точки зрения при помощи логических суждений и умозаключений. Его научные и философские работы оказывали огромное влияние на школы мусульманской мысли и богословия вплоть до XIX века.

Согласно Ибн Сине, душа и тело - это две субстанции, которые могут пострадать от болезней, соответствующих их специфике. Обследуя своих пациентов, он обращал внимание на их возраст, телосложение, темперамент, питание и образ жизни. Он знал, как можно голыми руками проверить, здоровы ли печень или селезенка пациента.

В возрасте 32 лет Ибн Сина вылечил правителя державы Буиды на южном побережье Каспийского моря. Когда тот выздоровел, он назначил Ибн Сину своим визирем. После смерти правителя власть перешла его сыну. Когда Ибн Сина отказался быть визирем и у него, тот приговорил его к четырем месяцам тюрьмы. В итоге ему удалось сбежать благодаря своему помощнику Джурджани.

Известный итальянский поэт Данте упомянул великого Ибн Сину в своей «Божественной комедии» (La Divina Commedia). Сегодня его портрет висит на стенах многих медицинских факультетов по всей Европе.

В его честь назван кратер на Луне, несколько стран выпустили памятные монеты, марки и медали в память об Ибн Сине.

Последние 12 лет своей жизни великий ученый провел с Абу Джафаром, его учеником и продолжателем. Умер Ибн Сина в 1037 году.