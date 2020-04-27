Количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 2,5 миллиона по всему миру, а число погибших - 170 000 человек. США стали эпицентром пандемии, там умерло уже больше 40 000 человек.

Мы не знаем, куда нас приведет мир после COVID-19. Радикальные изменения в нескольких сферах кажутся неизбежными. Границы национальных государств, глобализация, мировой экономический порядок, дипломатические и военные отношения, национальные интересы и общественная жизнь изменятся.

Различия между бедными и богатыми странами, критерии для определения развитых и наименее развитых государств, включая даже внутреннюю политику и их политические системы, изменятся в эту пандемию.

На мой взгляд, пандемия коронавируса окажет огромное влияние на глобализацию. Отныне страны будут придерживаться более суверенной политики, будут стремиться удовлетворять собственные потребности за счет внутреннего производства. Это изменит подход Китая и они перестанут «поставлять всему миру»

Национальные государства станут более изоляционистскими, разрабатывая свою экономическую политику так, чтобы она удовлетворяла их собственным потребностям.

Во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп выступил перед избирателями в поддержку «экономического национализма». После избрания он начал реализовывать свои обещания.

Приоритизация внутреннего производства, создание возможностей для трудоустройства путем открытия ранее закрытых фабрик, предоставление пакета услуг, побуждающих американские компании к инвестированию внутри страны, а не за ее пределами, и проведение протекционистской экономической политики для защиты от недобросовестной конкуренции - все эти действия являются отступлением от глобализации.

После инаугурации в своем обращении Трамп заявил: «Мы не должны покупать все у Китая, мы должны перенести производство в Америку». Он вывел страну из Трансатлантического торгового партнерства, состоящего из двенадцати стран. Также он объявил об одностороннем выходе из Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, переговоры по которому продолжались с Европейским союзом.

В прошлом году свою протекционистскую позицию и национализм Трамп продемонстрировал во время выступления в ООН. Тогда он ясно дал понять о своих намерениях.

«Свободный мир должен вновь вернуться к своим национальным основам. Не следует пытаться искоренить или заменить их. Будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам», - сказал Трамп.

То есть президент Трамп призвал к отказу от глобализации и подъему национализма.

На примере пандемии коронавируса отчетливо видно, что каждая страна должна уметь стоять на своих ногах. Ведь, что мы имеем в итоге: Испания и Италия оказались в ужасной ситуации, в США возникли проблемы в системе здравоохранения и с товарами медицинского назначения, а про Всемирную организацию здравоохранения выяснилось, что это просто символическое учреждение.

Итак, что нам может принести новый мировой порядок:

Как никогда раньше, будущее ЕС под вопросом. Некоторых его членов просто оставили бороться с этой пандемией самостоятельно

Позиция Китая как центра притяжения торговли теперь открыта для обсуждения

Произойдут масштабные изменения в экономике, что в итоге приведет к экономическому кризису

Сфера образования и здравоохранения кардинально изменится

Влияние цифровых технологий возрастет еще больше

Возникнет новая культура более замкнутой социальной жизни и социального дистанцирования

Политика президента Трампа и его националистический дискурс в США будут расширятся; Вашингтон будет оказывать большее давление на международные организации

В то время как политолог из Гарвардского университета Стивен М. Уолт сказал: «Страны станут сильнее, национализм будет укреплен», другой преподаватель Гарвардского университета, профессор Джозеф Най недавно заявил: «Теперь каждая страна будет работать в своих интересах. Но определить эти интересы будет сложнее». Таким образом, глобальные последствия коронавируса указывают на то, что мировой порядок после коронавируса не будет таким же. Теперь мы вступаем в период, когда феномен глобализации в некоторой степени рухнул. Даже самые демократические страны закрыли свои границы, что впоследствии вывело осторожный и замкнутый на себя национализм на первый план. В числе прочего теперь каждое государство научится стоять на своих ногах в вопросах, касающихся сферы здравоохранения. Да, коронавирус уже начал оказывать огромное влияние на отдельных людей, сообщества и целые страны. Победителями будут те лидеры, которые первыми получают информацию, управляют ею прозрачно и инвестируют в людей, а не придерживаются узколобой политики.