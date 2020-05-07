Пандемия коронавируса завела в тупик многие страны мира и одновременно усилила напряженность в отношениях между США и Китаем.

Администрация Трампа подвергла жесткой критике Китай из-за того, что он вовремя не предупредил мир о вспышке COVID-19 и скрыл факты о возникшей ситуации.

Кроме того, планы дружественного к Китаю руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разозлили президента Трампа. Ежегодно США выделяют ВОЗ почти 500 миллионов долларов, а Китай – всего 42 миллиона долларов.

Приостановив финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), США, тем самым, отправили Пекину послание. В добавок к этому в Конгрессе США было рассмотрено много резолюций против Китая.

Китай постоянно фигурирует на первом плане на пресс-конференциях президента Трампа. Президент США заявил, что в результате пандемии коронавируса смертность там должна быть выше, чем в США. Тем самым он явно хотел сказать, что Китай дурачит мир.

Не только федеральное правительство, но и государственные органы объявили войну Китаю. Например, штат Миссури заявил, что подал иск против Коммунистической партии КНР и некоторых китайских чиновников, так как «они злоупотребили информацией о коронавирусе, обманули другие административные органы и вызвали эпидемию COVID-19, которая стала причиной пандемии во всем мире».

Долгое время темпы роста китайской экономики были высокими, однако в последнее время они начали падать. Уже объявлено, что китайская экономика с ВВП в 14,4 триллиона долларов в 2019 году в первой половине 2020 года пережила сокращение на 6,8 процента.

Экономическое соперничество между США и Китаем тоже постоянно было на повестке дня, особенно торговые войны. Несмотря на то, что в январе подписано новое торговое соглашение с Соединенными Штатами, недавние торговые войны негативно повлияли на Китай: объемы внешней торговли упали, а темпы роста снизились.

Мы знаем, что многие американские компании, с которыми мы говорили, расторгли договоры со своими производственными партнерами в Китае и начали искать новых в других странах.

Согласно прогнозам, Китай окажется главным пострадавшим в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за дефицита доверия. После вспышки COVID-19 компании во многих странах столкнулись с перебоями в цепочке поставок из КНР и рассматривают возможность диверсификации своих ресурсов.

Сегодня впервые за последние 40 лет Китай столкнулся с экономическим спадом. Говорят, что 8 миллионов человек потеряли работу в стране в период борьбы с вирусом.

Сотрудничествос Турцией?

Турция привлекла внимание рынок США своим потенциалом. После телефонного разговора президента Трампа и президента Эрдогана, турецким военно-транспортным самолетом США было отправлено 500 000 хирургических масок, 40 000 защитных костюмов, 2000 литров дезинфицирующих средств, 1500 защитных очков, 400 масок N95 и 500 защитных масок.

Очевидно, что лидеры двух стран в принципе договорились об увеличении объема торговли между Турцией и США с 20 до 100 млрд долларов и нашли возможность сотрудничать в борьбе с пандемией COVID-19.

Считается, что краткосрочные негативные последствия COVID-19 для различных компаний в среднесрочной перспективе превратят кризис в шанс для Турции.

В это время, когда очевидна важность внутреннего производства, турецкое государство выделяется своим промышленным потенциалом. Среди 8 "большой двадцатки" (G20), Турция – первая страна, в которую может переместиться производство по причине отталкивающегося от спроса и предложения негатива в отношении Китая.

Благодаря своему гибкому производственному потенциалу, дешевой рабочей силе и связи с основными рынками, Турция является кандидатом на роль производственной базы для соседних стран. Ожидается, что меньшие, но высококачественные и надежные производства и каналы дистрибуции, бросят вызов крупномасштабному производству в Китае.

Она также выигрывает с точки зрения международной логистики, благодаря ее стратегическому и геополитическому положению. Поэтому прогнозируется, что турецкие компании окажутся в прибыли из-за разрывов торговых связей, вызванных Китаем и Дальним Востоком.

С учетом сказанного следует помнить, что нечестная конкуренция и усиливающаяся напряженность в отношениях между США и Китаем также откроют для Турции новые возможности.

Около 1700 американских компаний работают в Турции. Они обеспечивают занятость 90 000 человек, объем чего в общей сложности достигает 31 млрд долларов. В прошлом году доход этих компаний составил 35,4 миллиарда долларов, что соответствует 3,5 процентам ВВП Турции.

Точно так же мы видим, как многие турецкие компании очень быстро вышли на американский рынок за последние три года.

Несмотря на то, что Турция нуждается в капитале, с ее гибким и мощным производством и рабочей силой она могла бы стать достойным и надежным партнером США.

В наших руках обернуть кризис в возможность. Я надеюсь, что турецкий и американский бизнес не упустят этот шанс.