КУЛЬТУРА
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К премии «Оскар» впервые допустят фильмы, показанные онлайн
Изменение порядка отбора фильмов касается премьер только тех картин, выход которых пришелся на период карантина.
К премии «Оскар» впервые допустят фильмы, показанные онлайн
К премии «Оскар» впервые допустят фильмы, показанные онлайн / Reuters Archive
11 мая 2020 г.

Оргкомитет 93-й премии «Оскар» изменит критерии отбора и впервые допустит к участию в конкурсе в 2021 году фильмы, которые транслировались лишь онлайн, а не в кинотеатрах, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сайт американской Академии кинематографических искусств.

«До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», основных и специальных категориях 93-й премии «Оскар», - сказано в сообщении Академии.

Кроме того, организаторы уточняют, что изменение порядка отбора фильмов касается премьер только тех картин, выход которых пришелся на период карантина, введенного из-за распространения пандемии COVID-19. Когда кинотеатры откроются и начнут работать в обычном режиме, организаторы «Оскара» вернутся к привычным правилам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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