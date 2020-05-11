КУЛЬТУРА
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Певица Алсу выделила средства на борьбу с COVID-19 в Дагестане
Выделенные средства пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты и лекарств для нужд медицинских учреждений республики.
Певица Алсу выделила средства на борьбу с COVID-19 в Дагестане
Певица Алсу выделила средства на борьбу с COVID-19 в Дагестане / Reuters Archive
11 мая 2020 г.

Российская певица Алсу оказала финансовую помощь Дагестану для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает региональное информагентство РИА Дагестан со ссылкой на пресс-службу ФК «Анжи».

О размере выделенной материальной помощи не сообщается. Деньги пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты и лекарств для нужд медицинских учреждений республики.

Ранее руководство футбольного клуба опубликовало на сайте просьбу по оказанию помощи нуждающимся ко всем состоятельным гражданам.

По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане зарегистрировано 2772 случая заражения, скончались 20 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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