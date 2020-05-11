Российская певица Алсу оказала финансовую помощь Дагестану для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает региональное информагентство РИА Дагестан со ссылкой на пресс-службу ФК «Анжи».

О размере выделенной материальной помощи не сообщается. Деньги пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты и лекарств для нужд медицинских учреждений республики.

Ранее руководство футбольного клуба опубликовало на сайте просьбу по оказанию помощи нуждающимся ко всем состоятельным гражданам.

По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане зарегистрировано 2772 случая заражения, скончались 20 человек.