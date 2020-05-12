Четырехкратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1» Себастьян Феттель по окончании чемпионата 2020 года покинет итальянскую команду Ferrari, за которую он выступал на протяжении последних пяти лет.

Как сообщает агентство «Интерфакс», немецкий пилот и руководство Ferrari не смогли согласовать условия для продления контракта.

В официальном заявлении итальянской компании говорится, что это обоюдное решение, «которое обе стороны считают лучшим».

32-летний спортсмен выступает за Ferrari с 2015 года. За итальянскую команду он провел 102 гонки и одержал 14 побед.

Феттель является одним из наиболее успешных автогонщиков в истории «Формулы-1». Он четыре раза становился чемпионом мира в составе команды Red Bull. Всего за свою карьеру Феттель выиграл 53 Гран-при, благодаря чему он занимает третье место в истории после Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона.