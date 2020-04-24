Высокопоставленные лица Чечни переняли эстафету от главы республики Рамзана Кадырова, который побрился налысо и призвал всех последовать его примеру, сообщил «Кавказский узел».

21 апреля он запустил флешмоб под названием «Чистая голова! Стоп коронавирусу!» в ответ на просьбы жителей открыть парикмахерские салоны в республике.

В последующие дни местные чиновники начали публиковать на своих страницах в соцсетях фотографии и видеоролики, показывая свои побритые головы.

Одним из первых, кто присоединился к флешмобу, стал министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. Во время своего выступления о развитии ситуации с коронавирусом в республике 22 апреля чиновник предстал перед публикой побритым налысо.

Кроме того, в Instagram-аккаунте МВД Чечни были опубликованы несколько фотографий и видеороликов других побритых высокопоставленных лиц региона. Среди них - министр МВД Руслан Алханов в окружении троих лысых молодых людей, а также директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев. В списке «побрившихся» также числятся депутат Госдумы России и советник Кадырова Адам Делимханов, вице-премьер правительства Чечни Абузайд Висмурадов, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чечне Гайрбек Делимханов и многие другие.

Примеру Кадырова последовали многие известные российские блогеры, а также популярный певец Тимати, известный своими близкими дружескими связями с главой Чечни.

5 апреля в Чечне были введены жесткие меры безопасности на фоне распространения коронавируса. Границы региона полностью закрыты для въезда и выезда, кроме доставки продуктов питания, медикаментов и других важных грузов. Власти жестко следят за соблюдением жителями карантина, патрулируя улицы не только днем, но и в ночное время суток.

Согласно последним данным на 23 апреля, в Чечне зафиксировано 347 случаев заражения коронавирусом и 6 смертей.