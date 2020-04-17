На фоне борьбы с коронавирусом власти Грузии прибегли к радикальной мере: с 17 апреля полностью запрещено передвижение на легковом автотранспорте.

«В стране увеличиваются случаи заражения коронавирусом, поэтому координационный совет принял дополнительные ограничительные меры в рамках действующего чрезвычайного положения. С 12 часов 17 апреля во всей стране запрещается передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Ограничения не касаются передвижения грузов и машин дистрибуции», - сказал в минувший четверг советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани.

В Грузии еще с 21 марта введен режим чрезвычайного положения, с 9 вечера до 6 утра действует комендантский час, запрещено свободное передвижение граждан.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в Грузии зафиксировано 340 случаев инфицирования COVID-19.

Крупные города страны, такие как Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, на данный момент закрыты для въезда и выезда, полностью запрещена продажа алкоголя, введен режим ношения масок на улицах и в закрытых помещениях. За нарушение масочного режима введена административная ответственность и высокие штрафы.