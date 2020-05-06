На фоне борьбы с распространением коронавируса за помощью к Турции обратились 128 государств, приводит агентство «Анадолу» слова министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

По словам главы внешнеполитического ведомства, некоторым из стран была оказана безвозмездная медицинская поддержка, другие получили помощь в виде экспортных поставок медицинских средств. Он также отметил, что Турция смогла удовлетворить около половины обращений.

Тот факт, что две третьи государств мира попросили помощь у Анкары, говорит о доверии к нашей стране. Помощь, которую мы отправляем за рубеж, станет залогом превращения Турции в бренд, модель доверия на международном уровне. - Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел

Пандемия COVID-19 стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 6 мая, всего в мире подтверждено свыше 3,5 млн случаев заражения в 215 странах, скончались 245 150 человек.