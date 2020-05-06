ТУРЦИЯ
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В период эпидемии COVID-19 к Турции за помощью обратились 128 стран
Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
В период эпидемии COVID-19 к Турции за помощью обратились 128 стран
В период эпидемии COVID-19 к Турции за помощью обратились 128 стран / Others
6 мая 2020 г.

На фоне борьбы с распространением коронавируса за помощью к Турции обратились 128 государств, приводит агентство «Анадолу» слова министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

По словам главы внешнеполитического ведомства, некоторым из стран была оказана безвозмездная медицинская поддержка, другие получили помощь в виде экспортных поставок медицинских средств. Он также отметил, что Турция смогла удовлетворить около половины обращений.

Тот факт, что две третьи государств мира попросили помощь у Анкары, говорит о доверии к нашей стране. Помощь, которую мы отправляем за рубеж, станет залогом превращения Турции в бренд, модель доверия на международном уровне.

- Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел

Пандемия COVID-19 стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 6 мая, всего в мире подтверждено свыше 3,5 млн случаев заражения в 215 странах, скончались 245 150 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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