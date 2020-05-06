Голливудский актер Том Круз ведет переговоры с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства о подготовке съемок фильма в космосе, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на газету The Guardian.

Глава NASA Джим Брайденстайн написал в своем аккаунте в Twitter, что в агентстве все очень воодушевлены возможностью поработать с Крузом над фильмом. «Необходимо, чтобы популярные медиа вдохновляли новое поколение инженеров и ученых, которые смогут воплотить в жизнь амбициозные планы NASA», - сказано в его сообщении.

Глава NASA других подробностей не привел, но на его пост в Twitter отреагировал основатель Tesla and SpaceX Илон Маск. Он отметил, что «это будет очень круто».

Съемки фильма пройдут на борту Международной космической станции. Подробности сюжета картины пока не разглашаются.