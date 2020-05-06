ПОЛИТИКА
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В Таджикистане новые жилые дома станут больницами для лечения коронавируса
В ближайшее время два многоэтажных здания будут сданы в эксплуатацию для приема пациентов, зараженных COVID-19.
В Таджикистане новые жилые дома станут больницами для лечения коронавируса
Мэр Душанбе Рустам Эмомали / Others
6 мая 2020 г.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали приказал в кратчайшие сроки переоборудовать строящиеся многоэтажные жилые дома под больницы для лечения заразившихся коронавирусом.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города, накануне Эмомали посетил шестиэтажное здание и поручил сдать его в эксплуатацию в ближайшие три дня. В нем будут размещены 110 лечебных и 24 рабочих кабинетов, а также процедурные. Больница сможет принять до 600 пациентов, инфицированных коронавирусом.

Градоначальник также осмотрел восьмиэтажное здание, находящееся на стадии строительства с апреля 2018 года. Его планируется сдать в эксплуатацию в течение месяца. Будущая больница сможет вместить 200 человек с COVID-19.

Ранее Эмомали поручил в кратчайшие сроки подготовить временные больницы для 3 тысяч пациентов с коронавирусом.

Согласно последним данным, в Таджикистане подтверждены 230 случаев инфицирования COVID-19, скончались три человека.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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