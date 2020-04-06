В Казахстане зафиксировали 120 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главного санитарного врача страны Айжан Есмагамбетову.

«На сегодня зарегистрировано всего 120 случаев заболевания среди медицинских работников, из них 67 случаев среди медработников, которые оказывали помощь лицам с подозрением на коронавирус или уже заболевшим», - прокомментировала Есмагамбетова.

Она пояснила, что один из заразившихся врачей находится в тяжелом состоянии, девять человек - в среднем, у остальных форма заболевания «легкая и бессимптомная».

В Казахстане действует режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. По последним данным, в республике зараженными числятся 604 человека, шестеро погибли. Общее число инфицированных COVID-19 в мире превысило 1,1 миллиона человек, более 64,000 скончались.