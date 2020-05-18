В Кувейте и Катаре решили сажать в тюрьму или выписывать штрафы на тысячи долларов людям, которые будут пойманы без защитной маски, сообщает Reuters.

Власти обоих государств практически одновременно сообщили об ужесточении мер наказания за отсутствие маски на лице.

В частности, министерство здравоохранения Кувейта объявило о том, что любому задержанному без маски гражданину может грозить до трех месяцев тюрьмы или штраф в размере до 16 200 долларов.

В Катаре максимальный срок наказания за подобное нарушение составит до 3 лет лишения свободы или штраф до 55 тысяч долларов.

В других странах тюремное наказание за нарушение масочного режима не предусматривается, при этом, установленные суммы штрафов гораздо ниже.

К примеру, в Германии, которая одна из первых начала ослаблять карантинные меры, за неношение масок жителям придется платить вплоть до 5 тысяч евро.

В России, в частности в Москве, в соответствии с указом мэра города Сергея Собянина, штраф за отсутствие маски составит от 4 до 5 тысяч рублей. Крупными штрафами будут также облагаться организации, сотрудники которых появляются на рабочих местах без средств индивидуальной защиты.

В Сингапуре нарушители будут вынуждены выплачивать 300 долларов, в Марокко – 120, в Индии – 66.

Согласно последним данным, в мире зарегистрировано 4 696 849 случаев заражения коронавирусом, 315 131 человек умерли.