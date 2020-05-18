Легенда футбола Роналду опубликовал 7 мая на своей странице в Instagram фотографию в кругу своих детей.

На первый взгляд, это обычное семейное фото, между тем, одна деталь на нем привлекла внимание фанатов футболиста из Узбекистана. Звезда мирового футбола сфотографировался в футболке Ассоциации MMA Узбекистана с надписью UMMAА.UZ.

Ассоциация Узбекистана MMA сделала перепост этой публикации на своей странице в Instagram.

«Криштиану Роналду в футболке UMMAА.UZ. Как всегда, он сделал правильный выбор», - сказано в подписи к фотографии.

Каким образом футболка оказалась у португальца, пока неизвестно. Представители ассоциации ММА Узбекистана опровергли информацию о рекламном договоре с футболистом.