В стамбульском районе Башакшехир в четверг прошла церемония открытия городской больницы Çam ve Sakura («Сосна и Сакура»). В открытии медицинского учреждения приняли участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и в режиме видеоконференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Обращаясь к участникам церемонии, премьер Японии отметил, что сосна – это символ здоровья, а сакура считается одним из символов Японии.

«Надеюсь, что больница, носящая название обеих этих символом, внесет вклад в защиту здоровья населения турецкого мегаполиса», - сказал Синдзо Абэ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь назвал открытие больницы в Стамбуле очередным звеном исторической дружбы между народами Турции и Японии.

По словам Эрдогана, Стамбул шаг за шагом превращается в один из признанных международных центров здравоохранения.

«В период, когда на фоне пандемии системы здравоохранения многих стран мира переживают глубокий кризис, Турция и Япония являются примерами успешной борьбы с коронавирусом», - сказал Эрдоган.

Президент Турции привлек внимание к успехам своей страны в профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По состоянию на 20 мая 2020 года число инфицированных COVID-19 в Турции снизилось до отметки ниже тысячи человек в сутки, констатировал Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что в процессе поэтапного снятия ограничений в связи с COVID-19, власти Турции не теряют бдительности.

Президент отметил, что Турция до сегодняшнего дня направила грузы медицинской помощи для борьбы с пандемией в более чем 80 cтран.

Анкара и сегодня продолжает оказывать помощь партнерам в борьбе с распространением опасной инфекции. - Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Городская больница в районе Башакшехир рассчитана 2 682 койко-места, 456 из них - в отделениях реанимации.

В больнице имеется 725 кабинетов врачей и 90 операционных комнат. Парковочная площадка больницы рассчитана на 8 134 автомобилей. Медучреждение оборудовано тремя вертолетными площадками.

Открытие больницы значительно снизит нагрузку на сектор здравоохранения Турции в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.