Особое место в жизни России занимают страны Востока и в первую очередь Турция. Экономические и культурные контакты России с ними никогда не были простыми, как, скажем, со странами Запада в эпоху до санкций.

Разумеется, речь не идет о какой-то слепой привязанности друг к другу. У каждой из сторон есть свои сугубо меркантильные интересы. Если говорить коротко, то странам Востока Россия нужна как источник туристов и покупателей, как источник инвесторов, в первую очередь в недвижимость, как источник квалифицированной рабочей силы и как рынок продаж своих национальных продуктов.

В свою очередь, Россия ждала и ждет от восточных партнеров инвестиций в капитал и содействия в продаже энергоресурсов. Честно говоря, баланс интересов неравный. Это, безусловно, вина российской стороны и следствие ее зависимости от так называемой «нефтяной иглы», а проще говоря - слабое развитие собственного производства и низкая конкурентоспособность отечественных предприятий.

В этой связи особенно показательным является один период в истории наших стран - девяностые годы прошлого столетия, когда образовался такой феномен, как "челноки". Так называли россиян – физических лиц, ехавших в восточные страны, закупавших там все, что только можно и не можно, и потом продававших этот товар на российских рынках. Челноки за короткий период времени смогли насытить внутренний спрос на товары народного потребления, но, к сожалению, этот спрос, который тогда был в обществе на продукцию, был покрыт иностранными товарами.

Фактически, в те годы Россия просто работала на зарубежные страны, скупая у них ширпотреб в колоссальных количествах. Со временем, налоговые и таможенные барьеры сделали челночество невыгодным, но ориентация на закупку иностранных товаров никуда не делась.

По окончании пандемии, очевидно, придется все переосмысливать, и не только в части, как ходить в магазин или в ресторан, а намного шире. В том числе, уверен, будет вновь поднят вопрос о зависимости России от экспорта сырьевых ресурсов и о незначительности российского несырьевого экспорта. И, я надеюсь, в этот раз будут приняты более решительные меры.

Все это, вкупе с огромными золото-валютными запасами России, стабильной денежно-кредитной политикой и устойчивой политической системой, говорит о том, что Россия является серьезно недооцененной площадкой для инвестирования и что РФ в ближайшее время имеет все основания перейти от режима «помогите нам продать энергоресурсы» к режиму «мы хотим продавать на вашем рынке наши товары», а этот момент лучше всего встретить будучи владельцем, например, завода или фабрики в России.

Конечно, мы заинтересованы в Турции как прекрасной альтернативе Черноморскому побережью Кавказа, но момент, когда российские власти увяжут приезд российских туристов в Турцию с допуском на турецкий рынок российских товаров, уже не за горами. Поэтому лучше и его встретить будучи уже инвестором в российские активы.

В этом плане Москва могла бы стать воротами в Россию. Начав с инвестирования в строительный бизнес столицы, восточный инвестор мог бы постепенно двинуться вглубь страны, туда, где и доходность повыше будет.

Справедливость сказанного подтверждает и статистика. Та же Турция является (по данным до пандемии) одним из крупнейших торговых партнеров России, причем часть контрактов оплачивается в российской валюте, а часть – в турецких лирах. Турецкие строители, представленные в России около сотней строительных компаний, возвели за последние двадцать лет около 1000 объектов. На самом деле, не много, учитывая срок и размеры нашей страны.

Надо и поторопиться. Запущенный в России проект импортозамещения пусть и постепенно, но все же дает результаты. Так, в частности, турецкие помидоры не вернулись на российский рынок в 2016 г. после нормализации отношений между нашими странами, поскольку к тому времени появились отечественные производители. Хотя, честно говоря, это и к лучшему.

Особо следует отметить один инвестиционный аспект, до сих пор остающийся вне внимания финансовой общественности. Это потенциальный приход в Россию так называемых исламских инвесторов, физических и юридических лиц, придерживающихся требований Шариата в отношении финансовых операций.

В плане развития исламских финансов страны Востока далеко впереди России и могли бы поделиться как опытом в этой области, стандартами осуществления исламской финансовой деятельности, так и самими инвестициями. В настоящее время федеральные органы власти в принципе готовы к приему таких специфических инвесторов, даже при Банке России создана соответствующая комиссия.

Однако серьезные изменения законодательства, которые необходимы для полноценной реализации в России исламских финансов, могут быть произведены только тогда, когда власти страны увидят наличие большого количества исламских инвесторов, желающих войти в Россию.

Есть еще целый ряд аспектов экономического и культурного сотрудничества России со странами Востока. Среди них самым важным можно назвать культурный обмен. Не секрет, что в царское время из России были насильно выселено до миллиона черкесов - под этим термином на Востоке известны народы Северного Кавказа, в том числе чеченцы и ингуши. Сейчас потомки этих людей проживают на Ближнем Востоке и испытывают определенное влечение к своей исторической Родине. Разумеется, эту тягу надо использовать во благо всех, и России, и ее восточных партнеров.

Развивать культурный обмен, конечно же, надо, но эта область в принципе и так неплохо охвачена. Хорошие перспективы имеет обмен учеными, способный усилить профессиональные контакты между странами и способствовать получению новых научных результатов.

А в заключение хотел бы привести цитату известного крупного турецкого предпринимателя Йылмаза Йылмаза, который считает, что Россия - «это рынок с громадными возможностями». «Наша цель — расти параллельно с ростом российского рынка. Именно поэтому мы продолжаем инвестировать в развитие бизнеса в России», — заявил турецкий предприниматель.

Мы приветствуем этот подход и желаем таким бизнесменам успеха и процветания. Согласитесь, что это сильно контрастирует с позицией еще недавнего прошлого, когда протест и недовольство турецким бизнесом выражались даже в популярных песнях: «Турки строят муляжи Святой Руси за полчаса» (песня «Древнерусская тоска», музыка и слова Бориса Гребенщикова).