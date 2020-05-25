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Более 2,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Больше всего вылечившихся от СOVID-19 зарегистрировано в США – 451 702 человека
Более 2,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Более 2,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса / Others
25 мая 2020 г.

Число вылечившихся от коронавируса нового типа по всему миру превысило 2,3 миллиона человек. Согласно обновленным данным Worldometer, по состоянию на утро 25 мая общее число победивших опасный вирус по всему миру достигло 2 303 369 человек.

Больше всего вылечившихся от СOVID-19 зафиксировано в США – 451 702 человек. Далее следуют Испания (196 958), Германия (161200), Бразилия (149 911), Италия (140 479), Турция (118 694), Россия (113 299), Иран (105 801), Китай (78 268) и Франция (64 617).

Эпидемия распространилась на более чем 216 стран и регионов. Число зараженных COVID-19 во всем мире возросло до 5 502 606 человек, случаев с летальным исходом - 346 761.

Эпидемия COVID-19 началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

ИСТОЧНИК:AA
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