Более 9,1 миллионов тестов на коронавирус провели российские специалисты, сообщило агентство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 9,1 миллионов тестов на коронавирус», - сказано в сообщении.

За минувшие сутки сделано около 215 тысяч тестов на выявление заболевания.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 292 тысячи человек.

По состоянию на утро 26 мая, в России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране от COVID-19 умерли 3 807 человек.