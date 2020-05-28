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Из-за коронавируса в Таджикистане запретили свадьбы
Власти Таджикистана ввели запрет на проведение свадебных торжеств до улучшения эпидемиологической ситуации в стране
Из-за коронавируса в Таджикистане запретили свадьбы
Фото: Today.Tj / Others
28 мая 2020 г.

Власти Таджикистана запретили организовывать свадебные торжества из-за пандемии коронавируса, сообщает издание «Новое Время» со ссылкой на таджикскую службу «Радио Свобода».

Представители Комитета религии и упорядочения традиций и обрядов Таджикистана сообщили, что в связи с завершением месяца Рамадан начало поступать много заявок на проведение свадебных мероприятий.

«Из-за распространения коронавирусной инфекции, и согласно рекомендациям республиканского штаба по противодействию COVID-19, мы поручили местным отделениям Комитета религии отказать гражданам в проведении свадеб», - сказал пресс-секретарь ведомства Афшин Муким.

Гражданам Таджикистана будет разрешено регистрировать браки в загсах, однако, с соблюдением социальной дистанции и с небольшим количеством приглашенных. Проведение торжественных мероприятий власти страны позволят, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране.

Согласно последним данным, в стране зафиксировано 3 424 случая инфицирования COVID-19, cкончалось 47 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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