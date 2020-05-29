В Великобритании впервые судьей стала мусульманка, которая носит хиджаб, сообщает BBC.

40-летняя Рафия Аршад на прошлой неделе была назначена заместителем окружного судьи в округе Мидлендс.

Аршад выросла в Йоркшире на севере Англии, думая, что у людей с ее этническим происхождением и религиозными убеждениями нет возможностей для построения карьеры. Мать троих детей, которая занимается семейным правом более 17 лет, призналась, что она «в долгу» перед своим мужем, «который оказал огромную поддержку» и дал ей «пространство для реализации любимого дела».

Рафия также рассказала, что она после назначения начала получать много электронных писем от разных людей. Они пишут ей о том, что всегда считали, что невозможно достичь головокружительных высот в карьере, исповедуя ислам.

«Не беспокойся о том, как ты выглядишь. Не беспокойся о том, что ты не вписываешься в какие-то шаблоны. Просто делай то, что делаешь, ломай стереотипы, и ты достигнешь желаемого», - говорит Рафия.

До вступления в новую должность Аршад практиковала адвокатскую деятельностью, занимаясь вопросами принудительных браков, калечащих операций на женских половых органах и дел, связанных с вопросами исламского права.