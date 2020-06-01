Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который 1 июня отмечает 45-летие, заявил, что заразился коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости». COVID-19 диагностирован также у всей его семьи.

«Никаких симптомов у меня не было, но с учетом планов посетить воинские части я сдал тест, и он оказался положительным. Положительными были и тесты членов моей семьи», - сказал Пашинян.

Премьер отметил, что вероятнее всего он заразился во время рабочего совещания от официанта.

«Я заметил, что он работал без перчаток, сделал замечание, но, думаю, что это делалось и ранее. У официанта также подтвержден коронавирус», - сказал он в своем видеобращении в Facebook.

Пашинян также выразил надежду, что не заразил сотрудников правительства или заразил мало людей.

Ранее коронавирусной инфекцией переболели премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, принц Уэльский Чарльз, а также князь Монако Альбер II.