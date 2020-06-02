В конце апреля 2020 года студентка второго курса исторического факультета МГУ Дарья Варакина опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором рассказала о том, как подверглась сексуальным домогательствам со стороны профессора, возглавляющего кафедру этнологии, Дмитрия Функа. По словам девушки, она пришла к преподавателю, чтобы обсудить свой академический отпуск. Однако, когда студентка вошла в кабинет, Функ «обнял ее, поцеловал в щеку, затем в губы и пошел закрывать дверь на ключ».

На следующий день 57-летний профессор опубликовал открытое письмо с ответом на обвинения. Администрация факультета повесила его в «сториз» своего Instagram-аккаунта. Функ заявил, что против него «в социальных сетях развернулась кампания, инициированная клеветническим постом», и что он обратится в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Студентка призналась, что еще задолго до случившегося неоднократно получала неоднозначные сообщения от преподавателя, но «проигнорировала свои плохие предчувствия и сбросила все на простую отеческую заботу».

В начале мая в студенческом издании DOXA вышел скандальный материал, в котором учащиеся уже другого факультета МГУ – филологического - без указания имен рассказали о домогательствах со стороны ученых наставников. Последние приглашали студенток заниматься на даче, в баре, обнимали и целовали без согласия и принуждали к сексу.

В одной из таких историй студенты узнали профессора фонетики Сергея Князева, который не один раз был замечен в связях с первокурсницами. Преподаватель, не отрицая обвинений, подтвердил отношения со студентками, написав сообщение на своей странице в Facebook, принес извинения и уволился.

«Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», - написал он.

Вскоре после заявления Сергея Князева об уходе появилась петиция в его поддержку. В комментариях защитники профессора настаивают, что все, что происходит между совершеннолетними людьми, - их личное дело.

На фоне этой бурной дискуссии студенческий совет филфака провел опрос по поводу домогательств и выяснил, что 52% учащихся слышали о харассменте на факультете от знакомых, а более 20% сами оказывались жертвами домогательств.

13 мая DOXA опубликовала открытое письмо против сексуальных домогательств в университетской среде, под которым поставили подписи студенты и выпускники МГУ и других вузов. Авторы обеспокоены тем, что сексуальные отношения между учащимися и преподавателями в МГУ превратились в «частую и даже привычную практику». Они требуют от администрации вуза создать правовой механизм против харассмента по отношению к студентам со стороны преподавателей.

С открытым письмом против сексуальных домогательств и бытового сексизма в высших учебных заведениях выступили также студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Дискуссии о том, допустимы ли даже добровольные романтические отношения между студентами и преподавателями, начались осенью 2019 года после того, как доцент СПбГУ Олег Соколов зверски убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой он состоял в отношениях еще со времени ее учебы.

В письме также упоминается этот трагический случай. «Об отношениях Соколова со студентками на факультете было известно давно, но никакие меры не принимались», - отмечают авторы.

По их словам, руководство университета считает связи между преподавателями и студентами их личным делом. Они потребовали, чтобы СПбГУ прописал в своем кодексе пункт о недопустимости таких отношений, а также создал на сайте вуза раздел, через который учащиеся смогут анонимно сообщать о подобных случаях.

Словосочетание «сексуальные домогательства» («sexual harassment») вышло из академической среды. Выражение было придумано в 1975 году несколькими женщинами, работавшими в Корнелльском университете в США. Одна из бывших сотрудниц вуза уволилась по причине неуместных прикосновений со стороны руководителя.

Формально преподаватели, вступая в отношения со студентами даже первого курса, в соответствии с Уголовным кодексом, закон не нарушают, поскольку возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет, а первокурсники, как правило, старше. При этом, между Россией, где проблему харассмента стараются обходить стороной и списывать все на «частную жизнь», а то и вовсе отрицают, и, к примеру, США и Европой, где отношения между преподавателем и студентом считаются неэтичными независимо от желания сторон, - разница колоссальная.

В ведущих мировых вузах существуют прописанные этические нормы, регулирующие такие отношения. Например, в Йельском университете (University of Yale) преподавателю запрещено встречаться со студентами, у которых он преподает и на оценки которых он может повлиять. Со студентами бакалавриата полностью запрещены любые сексуальные и романтические отношения, даже если преподаватель работает на другом факультете. Во многих университетах есть специально созданные комиссии, которые рассматривают жалобы по подобным делам.

В России говорить о системном решении проблемы домогательств в университетской среде пока сложно. В университетах нет этических кодексов и комиссий, которые бы со всей серьезностью занимались такими делами. Проблема сама по себе даже не признается, что для страны, претендующей на особую духовность и приверженность традиционным ценностям, как-то странно.

Если подобное безнаказанно происходит в главном университете, то что уж говорить о тысяче региональных вузах по всей России и в странах ближнего зарубежья. Такие случаи, наверняка, имеют место каждый день в стенах самых разных учебных заведений, просто не все получают общественную и медийную огласку.

В общем, пока на проблему харассмента на постсоветском пространстве отвечают замалчиванием и скабрезными шутками и намеками на то, что, мол, «сама виновата», а случаи вроде жестокого убийства профессором аспирантки, обычно рассматривают как «личные взаимоотношения».