Запрет на рукопожатие, самоизоляция, обязательный карантин для заболевших, ношение масок и перчаток, цифровые пропуска, а также штрафы за нарушение этих норм - вот то, что привнес коронавирус в нашу жизнь. Затронув здоровье тысяч россиян, он повлиял на привычки и поведение миллионов, что немедленно отразилось на политике.

Поначалу там было все, как всегда: оппозиция критикует мэрию Москвы по каждому из ее решений. Мэрия вводит самоизоляцию – оппозиция утверждает, что уже опоздали с ее введением; мэрия обязывает носить маски – оппозиция требует раздавать их бесплатно; мэрия вводит цифровые пропуска – оппозиция уверяет, что это начало цифрового рабства; мэрия вводит штрафы за нарушения противоэпидемических мер – оппозиция видит в этом элементы фашизма и т. д.

Но при более близком рассмотрении оказалось, что, пока исполнительная власть и оппозиция бодались, москвичи незаметно и как-то очень быстро изменились. Буквально за каких-то два месяца.

Бросается в глаза резкий рост гражданской ответственности жителей столицы. Несмотря на множество теорий заговора - типа "коронавирус придумали спецслужбы (Китая, США, России и т. п. - нужное вставить)" или "коронавируса нет, это все иллюзия" - абсолютное большинство горожан серьезно отнеслись к рекомендациям и требованиям властей. Индекс самоизоляции в Москве, считаемый одной из российских интернет-компаний, стабильно показывает наилучшие значения среди городов России.

Изменилось поведение. Люди стали выдерживать социальную дистанцию, перестали здороваться за руку, обниматься. Сделать замечание за отсутствие маски или несоблюдение дистанции стало обычным делом.

Но за всем этим поведением стоит совершенно очевидный тезис: я буду сутками терпеть неудобства, чтобы какие-то люди, которых я и знать-то не знаю, не дай Бог, из-за меня не умерли. В Москве начинает складываться новый для этого города дух взаимопомощи и взаимоподдержки.

Несмотря на неоднократные продления режима самоизоляции, несмотря на призывы отдельных лиц, что, мол, самоизоляция бесполезна, москвичи достаточно твердо и последовательно терпят введенные ограничения. Конечно, не без эксцессов, но, в целом, можно наблюдать доверие, которое испытывает население к информации властей про коронавирус и ее действиям.

Для России это очень необычно. Большую часть своей истории власти врали своим гражданам. Врали при царизме, врали при коммунистах, врали при "демократах". И вот сегодня, когда случилась эта эпидемия, люди морально были готовы услышать вранье, но, вместо этого, получили достаточно откровенные статистически подкрепленные сведения.

Еще можно отметить рост патриотизма, генерируемый волонтерами-участниками проекта по оказанию помощи пожилым (65+). В отличие от "ура-патриотических" проектов, которые ранее в изобилии создавались властями для показухи, оказание реальной помощи тем, кто, действительно, нуждается, очень сильно поднимает настроение и дух, дает смыслы жизни и уверенность в своем образе жизни. За прошедшие несколько месяцев довольно много людей прошло через трудности, связанные с волонтерской деятельностью на ниве коронавируса, и поэтому в обществе стало формироваться новое понимание патриотизма.

В обществе не осталось незамеченным и также повлияло на самомнение людей то, что большинство состоятельных москвичей, уехавших и проживающих за границей, с началом эпидемии поспешили вернуться в Россию. Зачем они это сделали, если, по их мнению, тут все хуже, чем на Западе? Видимо, в России все-таки есть что-то хорошее, ухмылялись по этому поводу в соцсетях.

Как ни странно, но попыток переложить ответственность на других не было. Идея, что во всем плохом (т. е. в распространении инфекции, в ожидавшемся росте преступности, безработицы, цен т. п.) виноваты китайцы или мигранты из Средней Азии или на худой конец евреи, не получили совсем никакого распространения в обществе, хотя попытки их популяризировать были.

Единственный слух, получивший, к моему удивлению, широкое распространение в соцсетях, оказался фантазией про то, как всем известный Билл Гейтс решил под шумок пандемии незаметно чипировать жителей планеты, чтобы обратить их в рабов. Наверное, на фоне серьезных новостей, которые троллить было бы не к месту, москвичи с удовольствием "отыгрались" на этом слухе.

В целом, период март – май 2020 года показал, что москвичи могут быть сплоченными, серьезными и держать исполнительскую дисциплину на высоком уровне, что раньше казалось совершенно не характерным для этого города.

Теперь от властей только и зависит, сумеют они удержать эти достижения или по выходу из самоизоляции все растеряют, а также от их готовности установить более тесный контакт с населением, обеспечить интерактив во взаимоотношении с обществом, научиться его слушать и вести с ним диалог.

Честно говоря, все это необходимо было бы делать и без вируса, поскольку в ближайшее время ожидаются целый ряд важных политических событий, к которым властям необходимо готовиться вне зависимости от пандемии.

На 24 июня в Москве назначен парад Победы. Его перенесли на эту дату с 9 мая. 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Оба мероприятия очень важны для обеспечения стабильности политической системы России.

Сама эта система – из рук вон безобразная, но ее стабильность и постепенное реформирование, на что и нацелены поправки, обеспечат стране, людям, экономике и иностранным инвестициям уверенность в завтрашнем дне и прогнозируемость бизнес- и производственных процессов. Ключевое и долгосрочное содержание поправок – хватит взращивать «советских людей», вместо этого, надо стимулировать закрепление в мыслях людей общечеловеческих ценностей, в первую очередь семейных.

Дальше, ближе к августу, надо ожидать "разбора полетов": вынесение оценки Президентом действий губернаторов во время пандемии. Ситуация с вирусом на местах очень разная. Например, в Дагестане она граничит практически с катастрофой. Меры, принимавшиеся главами регионов, тоже были разные, например руководство Чеченской республики, фактически, изолировало регион, что позволило сохранить там относительно благоприятную ситуацию, в отличие от соседей - Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии, где положение дел ненамного лучше Дагестана. Не сомневаюсь, что оценка губернаторам будет дана в том числе и с точки зрения налаживания ими диалога с населением.

А следующее большое событие - это уже выборы в Государственную Думу в сентябре 2021 года. И хотя до них больше года, можно считать, что они уже стартовали – кризис, вызванный COVID-19, перевернул все политические планы и вынуждает политические элиты начать предвыборную гонку задолго до ее официального объявления.