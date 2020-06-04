Дипломатические отношения двух государств формально начались 3 июня 1920 года, когда нарком иностранных дел Советской России Георгий Чичерин направил ответное письмо основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку, выступившему с инициативой «установить постоянные отношения и заложить прочный фундамент дружбы, которая объединит турецкий и русский народы».

О том, как исторически развивались связи двух великих держав, рассказал в интервью телеканалу «24 TV» министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«На самом деле наши отношения с Россией начались еще в 1491 году - с письма, написанного русским царем Баязиду II, о желании развивать торговые связи между государствами. Сегодня же мы отмечаем годовщину установления дипотношений с Советской Россией после основания Великого Национального Собрания Турции. В связи с эпидемией коронавируса мы не можем провести совместные мероприятия. Мы с Лавровым обменялись письмами. Возможно, в течение года и пройдут некоторые мероприятия», - отметил глава ведомства.

Чавушоглу добавил, что за прошедшие 100 лет между Россией и Турцией было очень много «взлетов и падений». По его словам, даже в период холодной войны, когда шла полная поляризация мира, Анкара сохраняла отношения с Москвой на определенном уровне.

«Сотрудничество здесь неизбежно. Мы об этом говорим и Европе, Западу. Нас иногда спрашивают: что же, вы сближаетесь с Россией? Это же бессмысленно. То, что мы налаживаем с Россией хорошие отношения, никак не должно вредить вам. Если речь идет о НАТО, то Турция – страна, наиболее активно поддерживающая НАТО во всех процессах. А то, что мы ведем торговлю с Россией или сотрудничаем в Сирии для прекращения боевых действий, либо работаем в Ливии для прекращения огня, хотя и на разных позициях, не противоречит чьим-либо интересам», - добавил министр.

По словам Чавушоглу, несмотря на разногласия в проблемах Крыма, Украины, Черного моря, Грузии, Сирии, а также существовавшую некоторое время напряженность в связи со сбитым российским самолетом, для Москвы и Анкары важно продолжение диалога и поиски сфер взаимодействия в рамках взаимного уважения и взаимных интересов.