Мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и электронные пропуска. Новые правила вступят в силу 9 июня, сообщает газета «КоммерсантЪ».

Градоначальник объяснил свое решение снижением случаев заражения COVID-19 в российской столице. При этом необходимость носить маски и перчатки останется в силе. Собянин уже обратился к москвичам с просьбой соблюдать в дальнейшем «режим самосохранения и бережного отношения к окружающим».

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», - сказано в сообщении мэра, размещенного в его официальном блоге.

Меры по послаблению карантина в Москве будут приниматься поэтапно. Власти уточнили, что указанные в постановлении сроки могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации.

С 9 июня планируется возобновить работу парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству. Будет разрешено вернуться к работе общественным организациям, киностудиям, студиям звукозаписи и научным институтам, а театры, концертные организации и цирки смогут начать проводить репетиции. Кроме того, жителям столицы разрешат посещать кладбища.

Начиная с 16 июня городские власти снимут ограничения по работе стоматологий, возобновят работу столичные библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные и другие агентства, откроются музеи, выставочные залы и зоопарки. Москвичам будет разрешено посещать спортивные мероприятии при заполнении трибун не более чем на 10%. Помимо этого, откроются летние веранды ресторанов и кафе.

С 23 июня в Москве возобновляют работу кафе и рестораны в полном объеме, а также фитнес-клубы и бассейны. Снимаются ограничения на работу детсадов и использование уличных качелей, тренажеров, лавочек, в обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты, восстанавливается пассажирская навигация по Москве-реке.

Со своей стороны, глава российского правительства Михаил Мишустин заявил сегодня в ходе совещания с вице-премьерами, что страна готова постепенно открывать туристический сезон. Власти планируют частично возобновить международное авиасообщение после 15 июля. Изначально рейсы будут осуществляться в 15 стран, в числе которых, по информации некоторых дипломатических источников, есть Турция.

Согласно общемировой статистике Worldometers, Россия входит в тройку стран с наибольшим количеством случаев инфицирования коронавирусом. По данным на 8 мая, в стране объявлено о 476 658 случаях заболевания COVID-19 в 85 регионах. Выздоровели 230 688 человек. Официально зарегистрирован 5 971 летальный исход. Наибольшее количество зараженных — в Москве (197 018) и Московской области (44 983).