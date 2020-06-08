Президент Украины Владимир Зеленский в трагическую годовщину советской депортации встретился с представителями крымскотатарской общины. Он пообещал лидерам крымских татар сделать важнейшие исламские праздники – Курбан-байрам и Ураза-байрам – государственными выходными днями.

Государственные и/или религиозные праздники

Сейчас в Украине статус государственных выходных имеют несколько религиозных праздников. Все они христианские. Это Пасха, День Святой Троицы и Рождество. Причем последнее сразу в двух своих вариациях: по юлианскому календарю - для православных и греко-католиков, а по григорианскому календарю - для римо-католиков и традиционных протестантов. Кроме того, Пасха и День Святой Троицы всегда попадают на воскресенье, а, значит, выходной день переносится на следующий за ним понедельник. Так предусмотрено Трудовым кодексом Украины.

Конечно же, украинское законодательство дает возможность отмечать праздники своей веры представителям всех конфессий. Так, каждый работник имеет право взять три выходных дня в любое время для проведения религиозных торжеств. Обычно мусульмане и иудеи в Украине так и поступают. Ведь доселе ни исламские, ни еврейские праздники не имеют статуса государственных выходных дней.

Последний раз религиозный праздник сделали государственным в 2017 году. Тогда 25 декабря – Рождество по григорианскому календарю – стало официальным выходным. Однако чтобы не увеличивать количество выходных дней и не снижать в связи с этим экономические показатели, было принято решение отменить выходной 2 мая. Таким образом поменяли «советский» День солидарности трудящихся на условное «католическое» Рождество.

В этом свете интересно, будет ли сохранен баланс праздничных дней и рабочих будней и в будущем, а если нет, то от каких праздников придется отказаться?

Справедливости ради следует отметить, что христиане в Украине - в подавляющем большинстве. По данным соцопросов, мусульман в стране насчитывается около 300 тысяч человек (в районе 1% от всего населения), что меньше статистической погрешности и не дает возможности точно подсчитать их количество. На начало 2020 года в Украине зарегистрировано около 270 исламских общин и только 23 из них имеют культовые сооружения.

Т. е. порядка 8.5% мусульманских общин в Украине имеют собственные мечети. Остальные вынуждены молится в приспособленных сооружениях.

В этом плане идея президента Зеленского - целиком логичная и обоснованная. Но вот незадача: согласно Конституции, у него нет полномочий на подобное решение. Ведь выходные дни устанавливаются не указами президента, а законами, а законы принимает парламент. Конечно, у Владимира Зеленского есть своя партия в Верховной Раде, и она имеет все возможности самостоятельно принимать любые законы. Почему же тогда Зеленскому так важен подобный символический жест в сторону исламской общины?

Зачем это Зеленскому?

Во-первых, что очевидно, это заигрывание с крымскими татарами. Коренной народ, и ныне компактно проживающий на присоединенном к России полуострове, был одним из главных сторонников Украины. Татары жестко противостоят Москве. При предыдущем президенте Порошенко голос их активно звучал. Они были включены в его команду – депутатами от Блока Петра Порошенко являлись Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. Они же постоянно участвовали в работе различных международных организаций. В общем, тематика Крыма и голос татар звучал и звучал довольно громко.

С приходом к власти Владимира Зеленского ситуация изменилась. Никого из крымских татар в его команде нет, а переговоры с Россией идут только о Донбассе. Так вот, символический жест со стороны президента – это как раз таки попытка заручится поддержкой крымских татар, сделать их своим электоратом. Пожалуй, Зеленский впервые решил побороться за голоса и души крымских татар. Ведь достаточно много из них ориентировались на Петра Порошенко из-за его четкой политики, направленной на возвращение всех украинских территорий.

Кроме того, на самой встрече Зеленского с крымскими татарами глава государства напомнил и о планах по строительству большой мечети в Киеве. Речь идет о комплексе вместимостью в 5 тысяч человек. На данный момент в столице Украины самой большой является мечеть Духовного управления мусульман Украины «Ар-Рахма» на 2 тысячи человек.

Интересно, что частично деньги на новую мечеть выделит украинский олигарх Ринат Ахметов. Кроме того, он обещал предоставить земельный участок в центральной части столицы. Ахметов по национальности - поволжский татарин, ранее он уже финансировал строительство мечетей в Киеве и Донецке.

В последнее время олигарх наращивает влияние на украинский политикум. Конфликт другого олигарха, Игоря Коломойского, с приведенным им к власти Владимиром Зеленским – идеальная ситуация для Ахметова, чтобы вернуть былое влияние. И участие в совместных культурных и религиозных проектах – одна из форм апробации сотрудничества.

Причем тут Турция?

Кроме того, в Офисе президента напомнили о совместном проекте Украины и Турции по постройке жилья для крымских татар из числа переселенцев из Крыма. Его возводят на границе с полуостровом в Херсонской области. Во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было подписано совместное соглашение. Зеленскому выгодно сотрудничество с Турцией. Анкара считает себя покровителем крымских татар, помня об исторических связях Крымского ханства с Османской империей.

Посредничество Турции уже помогло освободить из заключения в России крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. К тому же последние события в Ливии и Сирии демонстрируют, что Эрдоган умеет разговаривать с Путиным на равных.

Поэтому, если не случится ничего экстраординарного, сотрудничество Киева и Анкары продолжится. И темой взаимных интересов будет не только положение полуострова и судьба крымских татар, но и громадный спектр вопросов, начиная от строительства жилья и заканчивая сооружениями величественных мечетей.

А вопрос мусульманских праздников – это лишь пролог к развитию отношений. Тем не менее, пролог очень важный. Ведь это не только о сотрудничестве, но еще и о правах человека, а точнее о фундаментальном праве на религиозную свободу.