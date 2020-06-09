Президент Эрдоган заявил об успешной борьбе Турции с пандемией коронавируса нового типа в эфире телерадиокомпании TRT. Как отметил глава государства, эпидемия повлияла не только на Турцию, но и на весь мир. При этом экономика страны понесла минимальные потери в отличие от многих других.

«В США говорят о 45 миллионах безработных. Турция в первом квартале добилась наилучших успехов в экономике, отметив 4,5-процентный рост. Мы не прекратили и борьбу с терроризмом, продолжая ее в прежнем объеме. Кроме того, мы направили медицинскую помощь в 102 страны мира», - указал президент.

Если я являюсь руководителем этой страны, то это моя обязанность нести ответственность за сограждан. Нельзя просто так взять и бросить человека в беде. - Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган также подчеркнул, что Турции начали поступать многочисленные заказы на аппараты ИВЛ ее производства. На сегодняшний день страна получила запросы на поставку около 60 тысяч единиц такого высокотехнологичного оборудования.

Помимо этого, ведется активная работа по созданию вакцины и лекарственного препарата против коронавируса. По словам Эрдогана, последствия пандемии, в числе прочего, будут нивелированы благодаря инициативам в сфере медицинского туризма.

Комментируя действия властей в борьбе с инфекцией COVID-19, президент Турции отметил: «Если я являюсь руководителем этой страны, то это моя обязанность нести ответственность за сограждан. Нельзя просто так взять и бросить человека в беде».

Эрдоган также обратился к жителям страны с призывом соблюдать основные правила безопасности: носить маски в закрытых помещениях, держать дистанцию в 1,5 метра и использовать дезинфицирующие средства.

«Ливийский» вопрос», Хафтар и Россия

Президент Эрдоган рассказал о проведенных накануне телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых были затронуты важные злободневные вопросы мировой политики.

«Мы передали США список лиц, состоящих в террористической организации FETÖ. Президент Трамп заверил нас в том, что по факту полученной информации будет проведена необходимая проверочная работа», - заявил турецкий лидер, добавив, что также был обсужден вопрос Ливии.

По словам президента Эрдогана, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, поднявший мятеж против признанного мировым сообществом правительства страны, рискует быть исключенным из переходного процесса в Ливии, о чем свидетельствует последнее развитие событий. Турецкий лидер отметил, что «это может произойти в любой момент».

«Турция поддерживает премьер-министра Фаиза Сараджа, признанного ООН. Ему противостоит путчист Хафтар. Все те, кто встанет на сторону Хафтара, будут и нашими противниками. В настоящий момент отвоеваны значительные территории, и это повергло в смятение Хафтара и его сторонников. Они бегут, а Сарадж их преследует. Есть планы взять Сирт и его окрестности, получив контроль над ним», - подчеркнул президент.

Турецкий лидер анонсировал переговоры на ливийскую тему и с российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган сообщил, что они обсудят ситуацию в стране, включая информацию о присутствии в ней российских военных.

«С уважаемым господином Путиным тоже нужно поговорить о ситуации в Ливии. Россия смотрит на это совсем по-другому, так же, как и Саудовская Аравия, Иордания и некоторые другие страны. Их поддержка нас расстраивает. Но Россия – очень важный для нас момент. Они говорили, что там нет солдат, но у них там 19 самолетов. Значит они все-таки присутствуют в Ливии, и я хотел бы обсудить с президентом России, что можно сделать в будущем, спланировав дальнейшие шаги» - сказал турецкий лидер.

Убийство Джорджа Флойда и «Антифа»

Отвечая на вопрос об убийстве в США Джорджа Флойда, президент заметил: «Убийство Джорджа Флойда - это проявление расизма, и никто, обладающий совестью, не может принять и оправдать такие действия». По мнению Эрдогана, Соединенные Штаты, как и многие европейские страны, должны активнее противодействовать проявлениям расизма в правоохранительных органах.

Комментируя акты насилия во время акций протеста в США со стороны движения «Антифа», которое Трамп грозится объявить вне закона, турецкий лидер отметил, что «появление этой террористической организации вместе с террористической организацией PKK/YPG может быть не случайным». «И я сказал об этом господину Трампу», - указал Эрдоган.

По его словам, тут недопустимы двойные стандарты. Нельзя поддерживать PKK/YPG в Сирии и пытаться бороться с ее единомышленниками у себя дома.

Собор – мечеть – музей…мечеть?

В ходе интервью был затронут также вопрос статуса Айя-Софии, которая в прошлом была мечетью, еще ранее главным собором православного мира, а на сегодняшний день является музеем.

Эрдоган заявил, что Греция выразила недовольство планами возвращения Айя- Софии статуса мечети. Однако, по словам президента Турции, решение в этой связи будут принимать власти страны на основе демократических процедур. Он добавил, что Турция не намерена у кого бы то ни было запрашивать согласия на подобные действия.

«Это вы управляете Турцией или мы? Если вы не будете знать своих границ, Турция напомнит вам о них», – отметил президент.