События в Ливии последние две недели остаются в фокусе внимания мировых СМИ. После военных успехов вооруженных сил международно признанного Правительства национального согласия (ПНС), поддерживаемого Турцией, мятежная Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара не только утратила свои позиции у Триполи, но и лишились всех основных баз в Западной Ливии.

Эти неудачи ЛНА, с одной стороны, способны приблизить мир в Ливии, а с другой - вывести конфликт на новый уровень. Дальнейшее развитие ситуации в этой стране будет зависеть, в первую очередь, от способности двух ведущих игроков на ливийском поле – России и Турции - найти приемлемое решение.

На фоне военных поражений Хафтар вместе с председателем Палаты представителей из Тобрука Агилой Салехом, от которого главком ЛНА «черпает» свою легитимность, отправились в Каир, где попытались заручиться поддержкой главы Арабской республики Египет Абдельфаттаха Аль-Сиси в продвижении инициатив, направленных на прекращение боевых действий в Ливии и возобновление мирного процесса. Однако этот демарш была обречен на неудачу, так как в действительности ставилась невыполнимая задача - несмотря на военные поражения Хафтара, добиться признания за ним политической победы в случае согласия Триполи принять эти положения. Именно поэтому в целом приемлемый план был сильно «разбавлен» безосновательными и ультимативными требованиями.

Например, это касается призыва к международному сообществу оказать содействие в разоружении ливийской правительственной армии ПНС, названной «ополченцами», и передачи ее вооружений группировкам ЛНА Хафтара. Такой подход был подкреплен военным шантажом со стороны Египта, который начал сосредоточение у ливийской границы своих бронетанковых соединений.

Естественно, что, подобный план, получивший название «Каирская декларация», был отвернут ПНС, несмотря на заявления об одобрении этой инициативы со стороны России, Евросоюза и ЛАГ. Пресс-секретарь оперативного штаба «Гнев Вулкана» правительственных сил Мухаммед Гануну охарактеризовал указанную декларацию, как «ерунду», на просмотр телетрансляции которой у ПНС не было времени. В свою очередь, глава ПНС Фаиз Саррадж оставил «Каирскую декларацию» без внимания и подтвердил намерение продолжить наступление в направлении городов Сирт и Джуфра.

Показательно, что в январе с. г. именно консультации Хафтара с египтянами и эмиратцами во время его пребывания в Москве заставили «фельдмаршала» в последний момент отказаться подписывать подготовленное Россией и Турцией соглашение о прекращении огня, которое уже было принято Сараджем. Теперь же Хафтар, оказавшись на грани поражения, пытается сам с помощью Египта навязать Триполи мирные договоренности, которые на этот раз уже отвергает Сарадж?

С учетом неприемлемого характера требований, озвученных Хафтаром и Сиси в Каире, вероятно, вновь, как и в преддверие берлинской конференции, потребуются скоординированные усилия Москвы и Анкары, чтобы заставить стороны конфликта вернуться к диалогу.

Россия может сыграть роль посредника и своеобразной «подушки» между Триполи и Тобруком с учетом наличия связей и контактов с обеими сторонами конфликта. В свою очередь, только Турция в состоянии оказать нужное воздействие на ПНС с тем, чтобы оно согласилось принять условия, выработанные российской и турецкой стороной, и остановило успешно развивающиеся военные операции.

Поэтому отказ правительства Сараджа от присоединения к «Каирской декларации» в большей степени может быть выгоден российской стороне, чем ее одобрение со стороны ПНС, так как дает Москве шанс вновь взять инициативу в свои руки, перехватив ее у Египта. У России и Турции появляется возможность повторить январскую попытку усадить стороны за стол переговоров и заявить о себе как о безальтернативных спонсорах ливийского мирного процесса.

Показательно, что, несмотря на кажущийся антагонизм, который обычно пытаются выпячивать силы, не заинтересованные в развитии российско-турецкого партнерства, в реальности Москва и Анкара координируют свои шаги и, когда необходимо, идут на компромиссы, пытаясь найти приемлемые для сторон конфликта решения. Подобный формат взаимодействия сложился в ходе сирийского урегулирования и был достаточно успешно перенесен на ливийское поле. Именно поэтому эксперты в свое время даже заговорили о продвигаемом российской и турецкой стороной «астанинском формате» для Ливии.

Однако, если в Ливии, как и в Сирии, Анкара в значительной степени способна оказывать нужное воздействие как на сирийскую оппозицию, так и на ПНС, то у России влияние как в Сирии на Асада, так и в Ливии на Хафтара, в значительно большей степени ограничено. В Сирии, например, есть иранский фактор, а в Ливии это, прежде всего, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, что несколько усложняет заключение возможных российско-турецких сделок.

Но так или иначе Россия и Турция стали теми игроками, чье вмешательство в ливийский конфликт, как бы это странно ни показалось, приблизили его к финалу и позволили, пусть и с пробуксовкой, начать постепенный запуск мирного процесса. Ограниченная поддержка Анкарой ПНС, включающая в себя поставки небольших партий вооружений и направление на ливийских театр нескольких беспилотников, начиная с мая 2019 года, помогла правительственным силам Ливии взять город Гарьян – основную на тот момент базу ЛНА под Триполи.

Это, в свою очередь, заставило Хафтара все чаще обращаться к хозяевам российских ЧВК за поддержкой, которая стала особо заметной с октября прошлого года, когда наемники появились непосредственно на фронте у Триполи. С их помощью силы ЛНА смогли не только отражать до того успешные контратаки ПНС, но и продвинуться в некоторых районах Большого Триполи. Тогда уже Анкара начала полномасштабное военное развертывание на основании заключенных в декабре 2019 года ливийско-турецких соглашений о безопасности и морских границах.

Таким образом, Москва смогла сделать ЛНА зависимой от российской поддержки, а Анкара расширила свое влияние на ПНС. После чего Турция и Россия пришли к пониманию необходимости выхода из той патовой ситуации, которая сложилась у Триполи.

В конце концов, отказ России от ставки на Хафтара, который не был в нужной степени восприимчив к сигналам из Москвы и не желал прекратить лишенное смысла наступление на Триполи, привел к отводу российских наемников из-под ливийской столицы. Это спровоцировало коллапс ЛНА и наступление сил ПНС по всем направлениям, что заставило «фельдмаршала» выступить с упомянутыми мирными инициативами, пусть пока и в неприемлемой для Анкары и Триполи форме.

Конечно, в настоящий момент ПНС ищет возможности для развития своего успеха, стремясь овладеть городами Сирт и Джуфра, и попытаться занять порты так называемого «нефтяного полумесяца». Вместе с тем, уже и российские ЧВК вновь присоединяются к боевым действиям, стремясь не допустить дальнейшего продвижения сил ПНС.

Это несколько усложняет поиск приемлемого для РФ и Турции решения. Но, скорее всего, в Триполи и Анкаре возобладает здравый смысл и ПНС откажется от дальнейшего продвижения в Восточную Ливию. В частности, по словам эксперта по этой стране из Атлантического совета Эмадеддина Бади: «Призывы [некоторых] чиновников ПНС «освободить Восток» действительно вызывают беспокойство. Фактически это наступление нереально, и не в последнюю очередь потому, что ПНС столкнется с теми же материально-техническими проблемами, с которыми Хафтар столкнулся, двигаясь на запад. Более того, ключевые вооруженные группировки и политические, и военные деятели не поддержали бы это».

Если же все-таки ПНС и Турция попытаются продвинуться, то, вероятно, это вызовет увеличение российской поддержки ЛНА, а, возможно, и начало новой операции в Идлибе, с тем чтобы помешать Анкаре сосредоточить усилия на одном направлении. Однако этот сценарий сулит обеим сторонам лишь издержки и риски. Поэтому, скорее всего, Россия и Турция смогут прийти к пониманию в Ливии и, возможно, окажутся в состоянии перезапустить мирный процесс на своих условиях.