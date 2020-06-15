В Чечне продолжается ужесточение наказаний нарушителям ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. В этот раз глава республики Рамзан Кадыров грозит отбирать автомобили за длинные свадебные кортежи, пишет «Кавказский узел».

Во время заседания оперативного штаба 13 июня чеченский глава подверг жесткой критике тех, кто нарушает правила организации свадебных торжеств, согласно которым праздничный кортеж должен включать не более двух-трех автомобилей, считая машину с невестой. Он дал указание конфисковывать у нарушителей автомобили и продавать, а вырученные средства направлять на поддержку врачей.

По словам представителя Духовного управления мусульман региона, недовольство главы Чечни вызвала одна свадьба, которая проходила несколько дней назад.

«Несколько дней назад был отмечен случай, когда невесту везли в лимузине, а в колонне было несколько машин. Выяснилось, что организаторы просто ввели в заблуждение своего имама. Они попросили его провести необходимый обряд за день до того, как поедут за невестой, заверив, что отправят всего две машины, а сами на следующий день отправились [за невестой] целой колонной. Имама с ними не было», - сообщил он.

Кадыров также заявил, что нарушители правил должны стать волонтерами в больницах для инфицированных коронавирусом. «Все, кто был в этих машинах, пусть они станут волонтерами и обслуживают больницы. Заставьте их мыть полы в больнице, подметать - дайте им узнать цену того, что мы делаем. Это же позор», - сказал глава республики.

Запрет на проведение обрядов бракосочетания по исламским канонам, введенный муфтиятом в середине апреле в связи с угрозой распространения коронавируса, был отменен 25 мая.

Рамзан Кадыров и раньше грозился лишать нарушителей карантина машин. В середине апреля, когда в Чечне вводилась строгая самоизоляция, Кадыров выступил с угрозами сжигать автомобили тех, кто недоволен действиями сотрудников полиции.

Примерно в это же время в соцсетях распространилоcь видео, на котором видно, как группа людей в черном ходит по улице, размахивая палками. Ролик вызвал общественный резонанс в социальных сетях.

В ответ местные власти сообщили, что не давали никаких распоряжений разгонять нарушителей карантина в республике пропиленовыми палками. По словам министра по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, люди «прикалываются», чтобы поднять настроение жителям республики, которые находятся в самоизоляции своих домах.

«Где вы увидели представителей правоохранительных органов? На этом видео нет никаких блях, никаких номеров машин. Сейчас это видео гуляет с названием «Джедаи появились в Грозном», - прокомментировал Умаров.

Министр отметил, что таким образом в Чечне посмеялись на тему мер в отношении нарушителей карантина в Индии. Он также подчеркнул, что в республике вводятся правила, согласно законам в «рамках нормальных человеческих норм».