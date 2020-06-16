Ситуация с требующими пропуска через границу гражданами Азербайджана, которые находятся в несанкционированном лагере в Дагестане, нормализовалась, сообщил агентству ТАСС во вторник исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.

По его словам, конфликт, сопровождавшийся стрельбой и разбоями, урегулирован, а ситуация находится под контролем местных властей.

Следственным комитетом начато разбирательство. Есть задержанные.

Шихиев также рассказал, что инцидент произошел в понедельник вечером после того, как граждане Азербайджана получили список из 120 имен. Они должны были вернуться на родину в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Однако людей возмутило то, что в список, формируемый азербайджанской стороной, попали не все, кто находится сейчас на границе.

«Граждане Азербайджана начали возмущаться и требовать пересечения границы, напали на четырех сотрудников полиции, разбили машины, в связи с чем были стянуты дополнительные силы», - рассказал глава района.

Несанкционированный лагерь с азербайджанцами расположен около села Куллар Дербентского района на границе с Магарамкентским районом Дагестана. Пункт временного размещения был построен два месяца назад из-за ситуации с коронавирусом. В нем разместились те, кто не смог пересечь российско-азербайджанскую границу до ее закрытия. В настоящее время там находятся около 800 человек.