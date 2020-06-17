Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 февраля объявил 2020 - Годом Патары. После этого исследовательская группа под руководством профессора Хаввы Ишкан Ишик начала активные археологические и реставрационные работы в этом античном городе.

Патара неоднократно отметилась в истории. Один из мощнейших городов Ликийского союза, центр торговли, родина святого Николая, место строительства первой межконтинентальной радиотелеграфной станции. Этим древним руинам с 6000-летней историей есть, о чем поведать миру.

Почему Патара? Немного истории

Античный историк и географ I века Страбон описывает Патару как крупный портовый город, входящий в Ликийский союз 23 городов и, наряду с другими пятью, имевший максимальное количество голосов во время общих собраний.

Будучи крупным портом, Патара являлась важной точкой на пути следования зерна из Африки в Рим. А, как известно, жители вечного города требовали поставок «хлеба и зрелищ» на регулярной основе. У Рима был целый флот, состоящий из сотен гигантских кораблей, занимавшихся исключительно транспортировкой зерна.

Судоходные пути, обеспечивающие бесперебойные поставки, имели стратегическое значение, в связи с чем ревностно охранялись от пиратов и других захватчиков. Патара процветала!

Помимо торгового значения, во все времена своего существования Патара была важным религиозным центром.

В городе находился храм и оракул Аполлона, конкурировавший по своему влиянию с известным на весь тогдашний цивилизованный мир Дельфийским оракулом. Легенды приписывают Патаре статус «зимнего курорта» златокудрого бога. Во время раскопок археологами были найдены монеты с изображением Аполлона.

Когда в регион пришло христианство, Патара стала крупным епископским центром. Здесь побывали евангелист Лука и апостол Павел. Для многих жителей стран СНГ город имеет особое значение, ведь именно в нем родился, учился и совершал свои первые чудеса очень почитаемый россиянами, украинцами и белорусами святой – Николай Угодник. Кстати, прототипом Санта-Клауса он стал тоже после произошедшей в Патаре одной из историй его жизни.

Наиболее поздние следы строительства, найденные в Патаре, относятся к сельджукскому периоду. Потеряв свое стратегическое значение, город был окончательно оставлен жителями в XIV веке.

Первые результаты раскопок

По словам руководителя исследовательской группы, начатые в Патаре раскопки уже выявили много интересных находок и позволили сделать несколько следующих за ними открытий. Это дает основание вписать новые страницы в историю Ликии.

Завершена реставрация ворот. В античном театре найдено большое количество статуй и надписей, в частности - одна очень важная стела, которую пришлось собирать из 27 осколков.

Эпиграфисты довольно быстро расшифровали надпись на стеле и выяснили, что она была установлена Вилией Проклой - дочерью одного из самых знатных и богатых граждан Патары. Это влиятельное семейство подарило городу театр с множеством прекрасных статуй.

Надпись на стеле посвящена сыну женщины - Тиберию Клавдию Флавиану Тициану Целеру, бывшему римским сенатором, губернатором Кипра и провинции Понт (северо-восточная области Малой Азии на берегу Черного моря). Мать отдает почести своему сыну, который выполнял многочисленные важные задачи, перечисленные на стеле.

Полученные знания являются очень ценными для ученых, так как ранее об этом сенаторе толком ничего не было известно. Ученые датируют надпись 147 годом н. э.

Древний маяк

Самый крупный проект в рамках Года Патары – восстановление античного маяка, которому без малого 2 тысячи лет.

Маяк был разрушен в результате цунами или землетрясения. Ученые нашли более 2 тысяч камней, относящихся к башне. Среди них есть камни с фрагментами посвятительной надписи императора и с изображением дельфинов, покровителей навигации и морской удачи.

Этот маяк был возведен одним из самых знаменитых и скандальных римских императоров – Нероном в 54 году н. э. Об этом свидетельствовала сделанная на здании гигантская позолоченная надпись: «Я император Нерон. Построил этот маяк для безопасности моряков».

По словам профессора Хаввы Ишкан Ишик, маяк в Патаре не является первым в мире, что любят приписывать ему многие. Безусловно, первым был Александрийский маяк. Но у патарского маяка есть шанс стать единственным античным маяком, собранным из его изначальных блоков.

Маяк планируется восстановить по большей части из тех камней, из которых он был построен. Для этого вокруг него были проведены раскопки - все обнаруженные камни очищены и систематизированы.

Далее, каждый из оригинальных каменных блоков, принадлежавших маяку, пройдет лазерное сканирование, после чего будут созданы 3D-модели всех частей, позволяющие ученым понять, как правильно их собрать и установить. Их ждет непростой 3D-паззл с тысячами кусочков.

После этого камни пройдут проверку на грузоподъемность. Это нужно для того, чтобы понять, смогут ли нижние каменные блоки выдержать тяжесть всей конструкции.

Высота основания маяка, которое довольно хорошо сохранилось, - 6 метров, а предполагаемая высота самой башни – 26 метров. То есть вся конструкция высотой примерно с 8-этажный дом.

Реконструкция обойдется Турции в 9 миллионов лир (около 1,17 млн евро). Когда работы будут окончены, на маяке вновь засияет свет, как две тысячи лет назад.

Самая длинная телеграфная линия

Еще одной важной достопримечательностью Патары, требующей серьезного вмешательства, является радиотелеграфная станция, построенная во времена Абдулхамида II. Открытие ее состоялось 31 августа 1906 года и было приурочено к 30-летия правления этого османского султана.

Телеграф был нужен для связи с территориями Османской империи, находящимися в Африке. Длина телеграфной сети составила 850 км, что было абсолютным рекордом для того времени. Обе станции этого чуда коммуникации – одна в Патаре, другая в Дерне - были оснащены по последнему слову тогдашней технической мысли.

На строительство телеграфа была потрачено около 12 тысяч османских лир, что было весьма значительной суммой для государственного бюджета.

К сожалению, просуществовал телеграф совсем недолго - до 1911 года. Во время же Первой мировой войны итальянские военные корабли станцию в Дерне взорвали.

Здание станции, находящееся сейчас в крайне плачевном состоянии, было решено восстановить. Проект уже готов, принят региональным советом по сохранению культурных ценностей. До конца года музей откроет двери для первых посетителей.

Письмо в Патару

В честь Года Патары почта Турции выпустила коллекционные марки, на которых изображены самые примечательные строения - античный театр, ворота, главная улица, маяк, телеграф и, конечно, знаменитый патарский пляж с мелким мягким песком, протянувшийся на 12 км и входящий в топ-15 самых длинных пляжей мира.

Кроме того, был запущен еще один связанный с почтой проект. Куратор исследовательской группы Хавва Ишкан Ишик посетовала на то, что люди совсем перестали писать друг другу письма на бумаге, предложив всем желающим возродить эту традицию и отправить письмо в Патару.

В письме может говориться, о чем угодно. Это может быть рассказ о том, что человек почувствовал, гуляя однажды по Патаре, или почему он хотел бы посетить это место, так, как если бы это письмо было написано кому-то очень близкому. Профессор попросила всех планирующих отправить послание, писать его от руки, ведь подчерк каждого человека уникален и несет в себе черты его характера.

Все письма будут обязательно прочитаны, а самые примечательные из них опубликованы в конце года в виде книги. Авторам посланий, включенных в книгу, сообщат об этом, поэтому важно не забывать указывать на конверте обратный адрес и контактные данные.

Письмо можно отправить по адресу: Patara Kazievi Orenyeri Mevkisi Gelemis Mah. Kas/Antalya.