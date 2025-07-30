Кандидат в мэры Нью-Йорка от Демократической партии Зохран Мамдани, совершивший один из крупнейших переворотов в американской политике за последние годы, получил рекордное количество голосов на праймериз благодаря своей открытой поддержке прав палестинцев. Об этом свидетельствуют новые данные опроса Data for Progress, опубликованные во вторник.
Согласно исследованию, проведенному по заказу Института по изучению Ближнего Востока (IMEU Policy Project), 78% сторонников Мамдани согласны с его утверждением, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа. 79% поддерживают ограничение поставок оружия еврейскому государству, а 63% одобряют его обещание арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае визита в Нью-Йорк в соответствии с ордером Международного уголовного суда.
Самую большую поддержку Мамдани получил от новых избирателей, не участвовавших в выборах мэра 2021 года, — 83% из них указали его позицию по Палестине как ключевую причину их голоса.
Среди основных причин поддержки также названы его планы по снижению стоимости жизни (89%) и введению налогов для богатых и корпораций (86%). Позиция по Палестине заняла третье место с 62%.
Опрос показал, что критика Мамдани в адрес израильской войны и блокады Газы, а также поддержка прав палестинцев «зарядили» его кампанию, привлекая молодых и ранее неактивных избирателей. Хамид Бендаас, директор по коммуникациям IMEU, считает, что успех Мамдани демонстрирует отрыв Демократической партии от настроений избирателей.
«Есть четкий консенсус по этим вопросам, и лишь меньшинство демократов в Конгрессе готово открыто заявлять, что действия Израиля в Газе являются геноцидом, и требовать ограничения поставок оружия Израилю», — отметил он.
Несмотря на восьмикратное финансовое превосходство экс-губернатора Эндрю Куомо и поддержку влиятельного произраильского лобби AIPAC, Мамдани одержал уверенную победу на праймериз. «Мнение избирателей-демократов почти единодушно в поддержке прав палестинцев и критике Израиля, и даже миллионы долларов на рекламу не смогли это преодолеть», — сказал Бендаас.
Широкая поддержка Мамдани отражает общенациональный сдвиг: опрос Gallup, опубликованный CNN, показывает рекордно низкий рейтинг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху среди американцев: только 23% одобряют его деятельность, что является его самым низким показателем в США с 1997 года.
Действия израильской армии в Газе получили ещё более негативную оценку: -28%. Общий уровень симпатий американцев также изменился: сейчас лишь на 5% больше граждан поддерживают Израиль, чем Палестину. В начале израильской агрессии в октябре 2023 года этот показатель составлял 48%.
Победа Мамдани, по директора по коммуникациям IMEU, может стать ориентиром для Демократической партии, которая ищет пути восстановления после поражений на президентских и сенатских выборах. «Палестина — это крайне значимый вопрос для избирателей, он активизирует людей и привлекает их к кандидату, который не следует линии Вашингтона», — добавил Бендаас.
Зохран Мамдани, 33-летний социалист и первый мусульманский кандидат в мэры Нью-Йорка, одержал победу на праймериз Демократической партии, набрав 43% голосов при подсчете 95% бюллетеней. Кандидат, резко критиковавший Израиль за геноцид в Газе, ранее заявил, что арестует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот посетит Нью-Йорк.
Мамдани, поддержанный Александрией Окасио-Кортес и Берни Сандерсом, обошел на праймериз Демократической партии экс-губернатора Эндрю Куомо, который признал поражение. В ноябре Мамдани предстоит сразиться с действующим мэром Эриком Адамсом, идущим как независимый кандидат, и республиканцем Кертисом Сливой. Победа Мамдани может сделать его первым мусульманином и социалистом на посту мэра крупнейшего города США.