Кандидат в мэры Нью-Йорка от Демократической партии Зохран Мамдани, совершивший один из крупнейших переворотов в американской политике за последние годы, получил рекордное количество голосов на праймериз благодаря своей открытой поддержке прав палестинцев. Об этом свидетельствуют новые данные опроса Data for Progress, опубликованные во вторник.

Согласно исследованию, проведенному по заказу Института по изучению Ближнего Востока (IMEU Policy Project), 78% сторонников Мамдани согласны с его утверждением, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа. 79% поддерживают ограничение поставок оружия еврейскому государству, а 63% одобряют его обещание арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае визита в Нью-Йорк в соответствии с ордером Международного уголовного суда.

Самую большую поддержку Мамдани получил от новых избирателей, не участвовавших в выборах мэра 2021 года, — 83% из них указали его позицию по Палестине как ключевую причину их голоса.

Среди основных причин поддержки также названы его планы по снижению стоимости жизни (89%) и введению налогов для богатых и корпораций (86%). Позиция по Палестине заняла третье место с 62%.

Опрос показал, что критика Мамдани в адрес израильской войны и блокады Газы, а также поддержка прав палестинцев «зарядили» его кампанию, привлекая молодых и ранее неактивных избирателей. Хамид Бендаас, директор по коммуникациям IMEU, считает, что успех Мамдани демонстрирует отрыв Демократической партии от настроений избирателей.

«Есть четкий консенсус по этим вопросам, и лишь меньшинство демократов в Конгрессе готово открыто заявлять, что действия Израиля в Газе являются геноцидом, и требовать ограничения поставок оружия Израилю», — отметил он.