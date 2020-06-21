ПОЛИТИКА
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Европа должна «перестать относиться к исламу как к угрозе безопасности»
Глава Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун призвал положить конец «секьюритизации ислама и европейских мусульман»
Европа должна «перестать относиться к исламу как к угрозе безопасности»
Директор по коммуникациям Турции Фахреттин Алтун / AA
21 июня 2020 г.

"Не делайте этого", - заявил на веб-панели директор Управления по коммуникациям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун во время презентации европейского отчета об исламофобии 2019 года.

По его словам, европейские правительства, лидеры общественного мнения и политики "должны прекратить" рассматривать ислам как угрозу безопасности, а мусульман - как потенциальных преступников.

«Исламофобия - это глобальная угроза, которая подвергает риску миллионы мусульман», - сказал он.

Подчеркнув, что число нападений на мусульман, места их поклонения и общественные центры по всей Европе заметно возросло, он сказал, что частота подобных акций способствует тому, что в массовом сознании они начинают восприниматься как нормальное явление.

Годовой отчет

Годовой отчет был выпущен турецким аналитическим центром SETA, который предоставляет исследования о развитии исламофобии в 32 европейских странах.

Последний доклад в основном сфокусирован на том, как исламофобия подрывает жизнь миллионов граждан-мусульман, ослабляет внутреннюю безопасность и усиливает рост ксенофобских и расистских групп в Европе.

Алтун также раскритиковал основные западные СМИ за "прославление лево-радикального терроризма".

"Хотя основные средства массовой информации выступают против исламофобии из политкорректности, у них не было проблем с прославлением леворадикального терроризма", - сказал он, добавив, что "секьюритизация ислама и европейских мусульман является источником беспокойства".

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