Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые прокомментировал удары Израиля по иранской территории.

Он сообщил, что сразу после атаки правительство взяло ситуацию под контроль. По его словам, было проведено экстренное заседание кабинета.

«Как только произошла атака, президент и команда правительства взяли на себя управление ситуацией на месте, и по этому поводу было проведено экстренное заседание правительственного совета. В ближайшее время я обращусь к народу. С Божьей помощью сионистский режим сегодня пожалеет о своем поступке», — написал он на своей странице в X.

Ранее армия Израиля заявила об атаке на Иран с участием 200 самолетов. В ответ, по данным израильской пресс-службы, Иран выпустил около 100 беспилотников.

Израильские удары пришлись по Тегерану, Тебризу, Лурестану и Керманшаху. Одной из целей стал ядерный объект в Натанзе, расположенный в провинции Исфахан.

В результате атак погибли начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери и командующий Революционной гвардией генерал-майор Хоссейн Салами. Также сообщается о гибели шести ученых-ядерщиков.

СМИ сообщают о многочисленных жертвах среди мирного населения.