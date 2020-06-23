Власти Саудовской Аравии еще в начале года призывали мусульман во всем мире не спешить с планами на хадж в этом году. Таким образом, они дали понять, что паломничество может быть официально отменено в связи с угрозой COVID-19, и подобный исход оставался более чем реален на протяжении нескольких месяцев.

Так и случилось. Власти королевства сообщили, что только ограниченному числу людей, которые уже находятся внутри государства, будет дозволено участвовать в хадже. Паломникам из-за рубежа придется перенести свой приезд, в лучшем случае, на следующий год.

«В связи с пандемией COVID-19 и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в этом году состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей», - говорится в выпущенном в понедельник сообщении Министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

Королевство занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных. Уже несколько недель число зараженных за сутки не опускается ниже отметки в три тысячи. С начала пандемии умерли 1307 человек, выздоровели более 105 тысяч.

На данный момент территория Мекки закрыта для свободного передвижения. Несмотря на то, что, в целом, за всю историю ислама такое происходило не раз, с момента основания Королевства Саудовской Аравии в 1932 году не был пропущен ни один ежегодный хадж.

Еще во времена пророка Мухаммада въезд в священный город для паломников закрывался по причине эпидемий чумы и других смертельных болезней, уносивших жизни миллионов людей, а также чрезвычайных обстоятельств.

Например, в 865 году произошла резня. В этот год некий человек по имени Исмаил ибн Йусуф, известный также как ас-Саффак, возглавил восстание против Аббасидского халифата. Он напал на паломников, собравшихся возле горы Арафат, и перебил их. Эти трагические события стали причиной отмены хаджа.

В 930 году Мекка была захвачена карматами - сектой из Бахрейна с эгалитарными взглядами. После того, как их предводитель Абу Тахир аль-Джаннаби заявил, что хадж является языческим ритуалом, фанатики совершили набег на Мекку и убили около 30 тысяч паломников, а их тела сбросили в благословенный колодец Зам-зам. Мекку и Запретную мечеть (Аль-Харам) разграбили, а дверь Каабы и Черный камень (который мусульмане считают райским) увезли в Бахрейн. В связи с этими обстоятельствами паломничество было приостановлено на целых 10 лет, пока камень и дверь не были выкуплены Аббасидами.

В 967 году хадж сорвался из-за эпидемии некой болезни «ал-Машри», о которой упоминал в своих трудах известный арабский ученый Ибн Касир. Она быстро распространилась среди паломников в Мекке, большинство из которых умерли от жажды.

С 983 по 991 год хадж был отменен из-за политических споров между правителями двух государств - Аббасидов Ирака и Сирии и Фатимидов Египта.

В 1831 году на Мекку обрушилась эпидемия чумы из Индии. Она убила три четверти паломников, на долю которых выпали несколько недель тяжелого пути по опасным и засушливым землям. В период между 1837 и 1858 годами хадж не состоялся трижды из-за различных эпидемий чумы и холеры, обрушившихся на святой для мусульман город. В 1865 и 1883 паломничество было отменено по аналогичным причинам. Последний вопиющий случай произошел в ноябре 1979 года. Бывший гвардеец Джухайман аль-Утайби, который провозгласил себя мессией Махди, собрал вокруг себя единомышленников и захватил с ними Каабу и Запретную мечеть в первый день хаджа. Аль-Утайби выступал против властей Саудовской Аравии, считая своим долгом «очистить ислам, освободить страну от банды неверных: королевского семейства и продажных богословов-улемов, которые заботятся только о своих местах и своих привилегиях». Он открыто призывал к восстанию против монархии, обвиняя короля в предательстве религии и продажности Западу. Мятежники были убиты в результате штурма, но вместе с ними погибли и более 1000 мирных паломников. Тем не менее, к отмене хаджа это не привело.