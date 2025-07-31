ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Россия захватила «ключ к Донбассу»
Оккупация Часова Яра открывает путь к Краматорску и другим ключевым городам региона
Украинский военнослужащий в боях за Часов Яр / Reuters
31 июля 2025 г.

Российские военные взяли под контроль стратегически важный город Часов Яр в Донецкой области, сообщило Министерство обороны РФ во вторник. Город считается «ключом» к Донбассу из-за своего расположения на возвышенности.

«В результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Украинские официальные лица пока не прокомментировали заявление о захвате города.

Падение Часова Яра может стать переломным моментом в войне. Город расположен примерно в 10 километрах западнее Бахмута, который российские силы заняли в мае 2023 года. Его захват позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других крупных населенных пунктов региона.

Для украинских сил Часов Яр служил ключевым транспортным узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области. После 2014 года здесь располагался штаб антитеррористической операции, а с 2022 года город работал как оперативный тыл для группировки ВСУ в Бахмуте. Вокруг него были возведены несколько линий обороны.

Российское Министерство обороны сообщало о боях в районе Часова Яра с начала 2024 года, отчитываясь о взятии нескольких населенных пунктов на этом направлении.

