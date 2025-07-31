Падение Часова Яра может стать переломным моментом в войне. Город расположен примерно в 10 километрах западнее Бахмута, который российские силы заняли в мае 2023 года. Его захват позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других крупных населенных пунктов региона.

Для украинских сил Часов Яр служил ключевым транспортным узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области. После 2014 года здесь располагался штаб антитеррористической операции, а с 2022 года город работал как оперативный тыл для группировки ВСУ в Бахмуте. Вокруг него были возведены несколько линий обороны.

Российское Министерство обороны сообщало о боях в районе Часова Яра с начала 2024 года, отчитываясь о взятии нескольких населенных пунктов на этом направлении.