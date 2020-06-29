Турция – ключевая страна в оказании гуманитарной помощи сирийским беженцам, заявил агентству Anadolu пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

Он подчеркнул, что, предоставив убежище миллионам сирийцев, Турция зарекомендовала себя в качестве самой щедрой страны в мире.

Лерке напомнил, что в этом году ООН запросила у мирового сообщества 3,8 миллиарда долларов на нужды беженцев из Сирии, однако получена пока только треть суммы.

Он также сообщил, что во вторник, 30 июня, в Брюсселе в режиме видеоконференции пройдет совместная встреча «высокопоставленных доноров» Европейского союза и ООН по сирийскому кризису. Свое участие подтвердили уже 58 стран, многие будут представлены на уровне глав МИД.

По словам Лерке, ООН отдельно запросила 5,8 миллиарда долларов на нужды сирийцев, нашедших убежище в других странах. Благодаря средствам, которые перечислят доноры, ООН окажет помощь сирийским беженцам в ряде стран, включая Турцию.

Лерке также обратил внимание на то, что после вступления в силу турецко-российских договоренностей 6 марта 2020 года в Идлибской зоне деэскалации значительно снизилось число столкновений.

«В то же время обстановку в регионе никак нельзя назвать полностью мирной. Время от времени напряженность растет. Но все же число столкновений сократилось», - отметил он.

Представитель ООН указал, что не все проблемы решаются перемирием в Идлибе. Около 2,8 миллиона человек все еще нуждаются в помощи ООН.

«Опять же Турция – ключевая страна в плане оказания помощи этим людям. ООН ежедневно направляет в Сирию фуры с гуманитарной помощью через территорию Турции. В прошлом месяце эта помощь была рекордной. В Идлиб через Турцию проследовали 1800 фур с гуманитарным грузом»,- сказал Лерке.

По его словам, Турцию можно назвать ключевым игроком в регионе в двух отношениях.

«Во-первых, Турция предоставила убежище наибольшему числу сирийцев, а во-вторых, благодаря этой стране, ООН доставляет гуманитарный груз в горячие точки в Сирии»,- заявил Лерке.

Он напомнил, что война в Сирии продолжается уже десятый год. Гуманитарный кризис там достиг ужасающих масштабов. Около 11 миллионов мирных жителей нуждаются в помощи, защите и поддержке ООН.

Лерке также подчеркнул, что сильный ущерб по сирийской экономике нанесла и пандемия коронавирусной инфекции. «Цены на продукты питания растут. У людей не осталось сбережений. С риском голода сталкиваются все больше сирийцев»,- завил представитель ООН.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. Мирные демонстрации постепенно переросли в вооруженное противостояние после того, как военные открыли огонь для разгона участников протестов. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона сирийцев нашли убежище за пределами страны.