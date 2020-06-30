В Сирии 9,3 миллиона граждан испытывают нехватку продовольствия, а 2,45 миллиона детей школьного возраста лишены доступа к образованию, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на открытии 4-ой донорской Брюссельской конференции по проблемам Ближнего Востока «Поддержка будущего региона и Сирии», которая на этот раз прошла в видеоформате.

Он также сообщил, что с риском лишиться доступа к образованию сталкиваются сейчас еще 1,6 миллионов детей и подростков.

Лоукок привлек внимание к тому, что жестокий конфликт в арабской республике идет уже десятый год. Это время равнозначно продолжительности Первой и Второй мировых войн.

Затянувшийся конфликт оказал разрушительное влияние не только на Сирию, но и на регион в целом, подчеркнул представитель ООH, поблагодарив сопредельные страны, главным образом Турцию, за предоставление убежища миллионам сирийских беженцев.

Лоукок также указал на то, что в настоящее время сирийские граждане вынуждены бороться еще и с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в то время как экономика страны оказалась на грани краха, а цены на продукты питания можно назвать астрономическими.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. Мирные демонстрации постепенно переросли в вооруженное противостояние после того, как военные открыли огонь для разгона участников протестов. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона нашли убежище за пределами страны. До войны население Сирии составляло порядка 24 миллионов человек.

В 4-й донорской конференции приняли участие представители 60 стран и 25 организаций. На нужны сирийцев на 2020-2021 гг. было собрано свыше 7,5 миллиардов долларов. Значительная часть из этих денег пойдет на поддержку беженцев в лагерях в Турции и в арабских странах.