В одной из тюрем Мордовии 24 гражданина Таджикистана, отбывших свой срок, объявили голодовку в знак протеста после того, как их заново поместили за решетку, сообщается на сайте таджикской службы «Радио Свобода».Их сроки заключения подошли к концу еще в конце апреля, но из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса таджикистанцы не смогли вернуться домой, и их определили в изолятор временного содержания.

Как рассказал один из заключенных Илхомджон Зарифов, который отбыл девятилетний срок за незаконный оборот наркотиков, голодовка длится уже два дня. Его соотечественники не притрагиваются к еде и пью только воду, из-за чего сильно ослабли.

«Мы протестуем против равнодушия таджикских и российских властей. Условия в изоляторе не лучше, чем в тюрьме. Мы подозвали работника изолятора и сказали ему, что мы отказываемся от еды и объявляем голодовку. Обратились в посольство, а там сказали, что ФМС должен купить нам билеты и депортировать домой», - сказал Зарифов.

Представители посольства Таджикистана в России говорят, что осведомлены об этой ситуации, поскольку ранее беседовали с бывшими заключенными и посоветовали им «набраться терпения», пообещав при первой же возможности отправить их на родину.

По словам посла Имомуддина Саттори, в настоящее время при вывозе граждан Таджикистана из России приоритет отдается женщинам, пожилым и больным людям.

«Конечно, мы имеем в виду и мигрантов, находящихся в изоляторе после освобождения. Ранее мы доставили домой 28 таджикистанцев из изолятора в Екатеринбурге. Не знаю, почему они проявляют нетерпение и не хотят с пониманием отнестись к ситуации. Мы только начали работать в этом направлении. Если бы границы были открыты, они бы уже давно были дома», - сказал Саттори.

В то же время Зарифов утверждает, что им постоянно дают такие обещания, но неизвестно, когда они будут выполнены. По его словам, ситуацию ухудшают «ужасные условия».

В нескольких мордовских тюрьмах содержатся около 1000 таджикистанцев. Многие из них не раз жаловались на пытки и жестокое обращение со стороны тюремного персонала. По официальным данным Федеральной службы исполнения наказаний России на январь 2020 года, общее число граждан Таджикистана, задержанных и осужденных за совершение различных преступлений на территории РФ, достигает 7 тысяч человек.