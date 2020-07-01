Институт русского языка имени Виноградова еще на начальном этапе предупредил организаторов Всероссийского голосования о том, что при составлении бюллетеней допущена грубая грамматическая ошибка. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщила ведущий научный сотрудник учреждения, кандидат филологических наук и автор программы «Говорим по-русски» Ольга Северская.

«Еще на стадии подготовки бюллетеней, как печатных, так и электронных, Институт русского языка писал компетентным людям. Точнее, как мы выяснили, некомпетентным», - сказала филолог.

В ответ на замечания экспертов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с их мнением, отметив, что вопрос не имеет отношения к «легитимности процедуры и чистоте голосования».

Формулировка вопроса «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», как указывают филологи, нарушает языковую норму. Северская отметила, что слово «изменения» в данном случае должно быть употреблено в другом падеже - предложном. «Если мы настаиваем на «изменениях», то только «в Конституции», - сказала она.

По ее словам, составители бюллетеня пропустили слово «и решили, что и так сойдет». Она указала, что следовало написать: «Что вы думаете об изменениях, вносимых в Конституцию?»

Северская подчеркнула, что даже замена слова «изменения» на «поправки» не спасла бы ситуацию, поскольку «поправки в Конституцию» - это тоже не совсем верная формулировка. Правильно было бы написать «поправки, вносимые в Конституцию» или «поправки к Конституции». Вариант «поправки в Конституции» предполагает, что поправки уже приняты, а россиянам только остается высказать свое мнение, придя на голосование.

«Честно говоря, мне и грустно, и смешно, и странно, что, закрепляя поправками в нашей Конституции статус русского языка как государственного и необходимость его охранять, нам предлагают за это проголосовать документом, в котором эта же норма, по сути, грубо нарушается», - сетует филолог.

Заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов в комментарии РБК также подтвердил, что в указанной в бюллетене формулировке есть стилистическая неточность. «Это мое мнение, я не могу говорить от имени всего учреждения. Я уже сказал, что мне кажется, что это стилистическая неточность, которая связана с неправильной передачей смысла. Формулировка «в Конституцию» предполагает, что эти поправки как бы отдельно от Конституции, я думаю, что корректнее была бы формулировка «в Конституции», - отметил он.

Противоположного мнения придерживается ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. По ее словам, опущенное в вопросе слово, что вызвало у многих нарекания, «легко восстанавливается по смыслу».

«Некоторые даже говорят, что вопрос написан не по-русски. Тут сразу хочется спросить, а как же тогда вы его поняли, если он написан не по-русски. В предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию Российской Федерации?». То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу. В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегчает понимание, ускоряет обмен информацией», - говорит Русецкая.

С 25 июня в России проходит голосование по внесению изменений в конституцию РФ. Оно завершается 1 июля. Одна из предлагаемых поправок призвана закрепить статус русского языка как «языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов».

Формулировка вопроса «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» закреплена в подписанном президентом РФ указе о назначении голосования на 22 апреля. Дата проведения позже была смещена из-за эпидемии коронавируса.