Посол США в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак заявил, что Вашингтон не может «заставить» Израиль прекратить военные действия на территории Ливана. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о требованиях Ливана к США обеспечить гарантии прекращения израильских атак на ливанскую землю.

В прошлом месяце США предложили ливанским властям план, согласно которому «Хезболла» должна быть полностью разоружена в течение четырех месяцев. В обмен на это Израиль прекратит удары и выведет свои войска, все еще оккупирующие позиции на юге арабской страны.

Ливан, в свою очередь, попросил Вашингтон выступить гарантом безопасности, чтобы обеспечить полный вывод израильских войск и прекращение атак на членов «Хезболлы» при условии начала разоружения группы.

На встрече с премьер-министром Ливана Навафом Саламом Баррак подчеркнул, что США «не имеют права принуждать Израиль к каким-либо действиям», в том числе к прекращению агрессии на соседнюю страну. Он также отметил, что Вашингтон не оказывает давление на Ливан с целью разоружения «Хезболлы» и не рассматривает санкции против ливанских официальных лиц в случае отказа от выполнения этого плана.

Баррак добавил, что США не угрожают и не устанавливают последствия для Ливана в этом вопросе. «Нет никаких последствий, нет угроз, нет кнута», — сказал он журналистам, подчеркивая, что решение о разоружении «Хезболлы» остается внутренним делом Ливана.

В начале июля Том Баррак заявил, что «Хезболла» должна видеть перспективы «процветающего» будущего при разоружении, указав на необходимость интеграции движения в политический процесс.

«Хезболла» — это политическая партия, но у нее есть и военное крыло. «Хезболле» нужно видеть, что у нее есть будущее, что путь не направлен исключительно против них, и что для них тоже существуют перспективы мира и процветания», — заявил тогда представитель Соединенных Штатов.

Ранее спецпредставитель США раскритиковал вмешательство еврейского государства в сирийский конфликт, заявив, что у Вашингтона нет «плана Б» для работы с новым правительством в Дамаске. «Убийства, месть, резня с обеих сторон недопустимы», — заявил Баррак в эксклюзивном интервью Associated Press в Бейруте, отметив, что «нынешнее правительство Сирии ведет себя настолько хорошо, насколько может зарождающееся правительство с очень ограниченными ресурсами».