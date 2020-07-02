Федеральная прокуратура США выдвинула служащему вооруженных сил страны обвинения в участии в террористической оккультной неонацистской группировке и передаче ей секретных данных с целью организовать атаку на его собственное подразделение во время предстоящего развертывания в Турции, пишет газета New York Post.

В открытом прокуратурой Манхэттена обвинительном акте из шести пунктов 22-летний рядовой Этан Фелан Мельцер из Луисвилля, штат Кентуки, обвиняется в членстве и сотрудничестве с группировкой «Орден девяти углов» (Order of Nine Angles – O9A) в мае текущего года. Он намеревался «заручиться поддержкой для массового нападения на его подразделение армии США после его развертывания в Турции».

Мельцер вступил в армию в 2018-м и сразу через год стал членом «Ордена девяти углов», поддерживающего, как утверждается в обвинительном акте, «насильственные, неонацистские, антисемитские и сатанинские идеи, а также выражающего восхищение, в частности, нацистами, такими как Адольф Гитлер, и террористами вроде Усамы бин Ладена».

В апреле этого года молодой человек был проинформирован, что его отправляют охранять военный объект США в Турции, после чего Мельцер с помощью специального зашифрованного приложения для обмена сообщениями передал «ордену» данные о, как сообщается в документе, «размере подразделения, предполагаемых маршрутах перемещений в Турции, вооружении и оборонительных возможностях, которые будут использоваться для содействия нападению на подразделение».

В конце мая при допросе федеральными прокурорами и членами Объединенной целевой группы по борьбе с терроризмом Мельцер подтвердил выдвинутые против него обвинения и признался, что он, действительно, планировал теракт, который должен был привести к смерти максимально возможного числа его сослуживцев.

В заключении обвинительного акта отмечено, что во время поиска улик в его аккаунте Apple iCloud была обнаружена фотография, на которой изображен нож, книга под названием «Зловещая традиция: Орден девяти углов», берет армии США и маска с нарисованным черепом, являющимся неонацистским символом.

Этан Фелан Мельцер был задержан 10 июня. Ему предъявили обвинения в сговоре и попытке убийства граждан США, сговоре и попытке убийства военных, оказании и попытке оказания материальной поддержки террористам, а также сговоре с целью убийства и нанесения увечий за пределами страны.

«Орден девяти углов» (Order of Nine Angles) - оккультная сатанинская группа, которая была основана в 1960-х годах в Великобритании. Организация пропагандирует неонацистские взгляды. Ее члены описывают свою идеологию как «традиционный сатанизм». Исследователи называют эту секту в числе одной из самых экстремальных и опасных среди сатанистов в мире. Члены ордена должны совершать преступления, насилие и акты человеческого жертвоприношения, всячески нарушать социальные табу и изолировать себя от общества.

Опубликованные в феврале результаты опроса, проведенного сайтом Military Times, показали, что «более трети всех действующих военнослужащих США и более половины представителей меньшинств говорят, что в последние месяцы они лично были свидетелями примеров белого национализма или идеологического расизма в армии».