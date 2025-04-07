Трамп играет в гольф, страна протестует — быть ли майдану?
ПОЛИТИКА
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Трамп играет в гольф, страна протестует — быть ли майдану?В США прошли шествия против политики Трампа. Американцы опасаются, что пошлины ударят и по их «кошелькам». Массовые протесты вызвали волну обсуждений: кто стоит за ними и есть ли в них признаки «цветных революций»?
США охватили протесты / TRT Russian
7 апреля 2025 г.

Во всех 50 штатах США прошли массовые акции протеста под лозунгом «Hands Off» («Руки прочь»). Десятки тысяч человек вышли на улицы в знак несогласия с политикой президента Дональда Трампа. Люди выступили против увольнений госслужащих, депортации мигрантов и изменений в здравоохранении.

Особенное беспокойство участников митингов вызывала глобальная торговая война, развязанная Трампом. 2 апреля политик объявил, что вводит тарифы на импорт товаров в США, которые затронут почти 200 стран мира.

Самая высокая ставка — 49% — будет действовать на импорт из Камбоджи. На втором месте — Вьетнам (46%). Для Китая ставка составит 34%. На товары из ЕС — на уровне 20%.

Введение одних из самых масштабных за последние 100 лет пошлин обвалило американский фондовый рынок. Только за один день — 3 апреля — общая капитализация акций сократилась на $2,5 трлн.

Пока мировая экономика пыталась справиться с первым шоком, а США охватили протесты, сам Трамп играл в гольф во Флориде. «Президент выиграл матч старшего клубного чемпионата и проходит в следующий раунд чемпионата», — говорится на сайте Белого дома.

В Америке нередко проходят те или иные демонстрации. Однако прошедшие акции стали самыми массовыми после вступления Трампа в должность президента. Событие вызвало подозрения, что в нынешних акциях есть признаки заговора.

Одни эксперты предполагают, что это лишь пробный запуск перед более масштабными протестами. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев и вовсе допустил, что шествия могут быть попыткой «глубинного государства устроить цветную революцию».

«Когда протесты «Hands Off» настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику цветных революций за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?» — написал глава Российского фонда прямых инвестиций в соцсети Х.

Кто стоит за протестами в США?

Термин «глубинное государство» часто использовался во времена правления Джо Байдена, говорит TRT на русском политолог Арчил Сихарулидзе. Некоторые люди считали, что сам Байден попросту не в состоянии управлять государством, и за ним стояла более влиятельная группа лиц.

«Но в этом нет ничего нового. На протяжении всей истории США всегда были люди, которые имеют влияние на все предыдущие администрации. У них есть сторонники, финансовые и политические механизмы, чтобы оказывать давление на те или иные правительства», — поясняет эксперт.

По его словам, методика «цветных революций» хорошо известна постсоветскому пространству: «Чтобы те или иные люди могли противодействовать своему правительству, США помогали им с финансированием и технологиями. Например, ненасильственное сопротивление в 2000-х в Сербии вошло в историю как «Бульдозерная революция». В Грузии это была «Революция роз», а в Украине — «Оранжевая революция».

Однако в США развитие подобных процессов невозможно, продолжает собеседник агентства. Во-первых, они должны откуда-то финансироваться, а законы США не позволяют подобным движениям появиться извне. «Это бы противоречило самой сути механизма «цветных революций».

Другое дело, что нестабильной обстановкой в стране могут попробовать воспользоваться демократы. Конгрессмен демпартии Эл Грин уже заявил, что намерен предложить вынести президенту США Дональду Трампу импичмент в течение 30 дней, поскольку тот «не заслуживает» занимаемого поста.

Но и здесь успеха вряд ли удастся добиться. «Протесты могут длиться сколько угодно, но ситуацию они не изменят, — говорит TRT на русском президент ОФ «Eurasian Expert Council» Чингиз Лепсибаев. — Нынешний Конгресс просто не проголосует за это решение. Через полтора года в США пройдут выборы, и только тогда свою роль сыграет система сдержек и противовесов. До тех пор Трамп может делать все что угодно».

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с TRT на русском отметила, что в последнее время в политике США наблюдается серьезный раскол. И разные штаты реагируют на те или иные заявления Трампа противоположным образом.

«Американское общество расколото, и по этой причине в некоторых штатах вполне можно прогнозировать серьезное нарастание сопротивлений. Но пока мы не можем говорить о том, что они станут настолько масштабными, что поставят под удар саму политику Трампа», — отмечает эксперт.

По ее словам, ситуация в будущем будет зависеть от того, какие результаты принесет политика Трампа и как они будут интерпретироваться.

«Кризис в обществе США действительно набирает обороты, — подчеркивает Еремина. — Но у любой революции должен быть какой-то лидер. У демократической партии сейчас нет такого человека. Поэтому сегодня нельзя говорить о том, что они поднимут массы на выступления и так далее».

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